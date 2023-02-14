Александр Лукашенко подписал указ о кибербезопасности

Новости Беларуси. Защита киберпространства Беларуси от внешних и внутренних угроз. Глава государства подписал указ, призванный предотвратить виртуальные атаки на госорганы и другие организации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, определена правовая база для создания национальной системы безопасности. Обозначены функции и задачи ответственных ведомств, а также владельцы критически важных объектов информатизации, обеспечивающие первоочередное создание центров кибербезопасности. Реализация мер, предусмотренных документом, позволит систематизировать усилия по предотвращению, обнаружению и минимизации последствий кибератак.