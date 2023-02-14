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Александр Лукашенко подписал указ о кибербезопасности

14 февраля 2023 17:12
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Новости Беларуси. Защита киберпространства Беларуси от внешних и внутренних угроз. Глава государства подписал указ, призванный предотвратить виртуальные атаки на госорганы и другие организации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ о кибербезопасности-1

Так, определена правовая база для создания национальной системы безопасности. Обозначены функции и задачи ответственных ведомств, а также владельцы критически важных объектов информатизации, обеспечивающие первоочередное создание центров кибербезопасности. Реализация мер, предусмотренных документом, позволит систематизировать усилия по предотвращению, обнаружению и минимизации последствий кибератак.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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