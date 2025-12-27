Азарёнок: лихой был год – нас били, ломали, обманывали. Перед всеми угрозами Батька выстоял!

Григорий Азаренок, СТВ:

Лихой был год. Стремительный. Восхитительный. Как метеор. Наше государство проходило очередные испытания на прочность. Нас по-прежнему били и ломали. Нас обманывали и соблазняли. Перед всеми угрозами и вызовами Батька выстоял, все преодолел, вел нас за собой уверенно, торжественно и прямо. И в мире сказала Беларусь свое слово. Прямое и твердое.

А ведь в начале года выбор стоял. Быть нам иль не быть. Голосовал народ в январе – за Батьку голосовал. А до этого просил – надо. На коленях стояли люди, просили, просили, просили, потому что все понимают: без Батьки все, хана, смерть, никто в такой момент не проведет страну сквозь мрак и битвы нового мира. Абсолютная поддержка Президента. Величайшее доверие, мольба народная возвела его вновь на вершины. Просили об этом не только живущие ныне, но и прошлые века, все поколения воинов и пахарей, что стоят за нами и смотрят, сдюжим али нет?

Мы всем им воздадим сполна.

За боль, за мужество и доблесть.

Но не стихает в нас вина.

И все больнее наша совесть.

Не знаю – у кого спросить.

Не знаю – как себе ответить:

Доколе будет голосить

Земля моя по нашим детям?

Так вышел наш народ к празднованию 80-летия Великой Победы. И представьте, какая на нас ответственность? Они умирали, они проползли на животе всю Европу, они победили всю Европу, они выстояли тогда, когда нельзя было выстоять.

Интересный факт: в современный компьютер загрузили все данные по той войне, провели расчеты по самым сильным математическим моделированиям, с использованием искусственного интеллекта. И ответ машины был однозначным – победа Германии и союзников. Все может просчитать машина – все стволы, все танки, всех солдат, а дух, а народное наше великое терпение – того просчитать железяка не может.

И вот – 80 лет прошло. А мы что? Продадим это все? Забыли? Все шумным быльем поросло, и слава, и доброе дело, и кровь, и великое зло? Майские для нас – это только повод на шашлыки съездить? А страна та где, за которую помирали, за которую миллионами в землю ложились? Нет ее? Есть – ибо есть Лукашенко.