«Благополучие Беларуси складывается из успехов конкретных людей» — Александр Лукашенко вручил государственные награды

Новости Беларуси. Благополучие Беларуси складывается из успехов людей, не отступающих перед проблемами. Президент вручил 28 декабря государственные награды. Среди приглашенных во Дворец Независимости люди разных профессий – врачи и педагоги, аграрии и военные. И все они добились больших успехов в своем деле.

Вручение государственных наград в канун Нового года – это уже добрая традиция. Как отметил Александр Лукашенко, достижения этих людей позволяют стране развиваться и с надеждой смотреть в будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Пинигин стал художественным руководителем Купаловского 6 лет назад. В то время многие говорили о творческом кризисе театра, и новый режиссер, который уже поработал на подмостках Большого драматического в Санкт-Петербурге, стал глотком свежего воздуха для белорусской Мельпомены. С того времени театр преобразился и внешне – прошла большая реконструкция, и внутренне – новые оттенки появились в спектаклях, уже ставших классикой.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

На большой сцене я буду ставить. В марте начну работать, а где-то в апреле будет премьера по произведению Максима Горецкого, нашего классика, «Две души». Это произведение нигде никогда не ставили. Посмотрим, что получится. Потому что это такое великое произведение!

Сегодня у Николая Пинигина еще одна премьера. Он получает почетное звание заслуженного деятеля искусств Беларуси. Во Дворце Независимости сегодня лучшие белорусские кадры. Среди них не только деятели искусств, но и военные, врачи, педагоги, аграрии. Высокие награды – для них это не только знак признания, но и возможность оценить итоги большого трудового пути.

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Тот факт, что наша система образования высоко конкурентная, говорит о том, что в университетах Республики Беларусь учится много иностранных студентов. И в нашем университете очень много иностранных студентов – из Туркменистана, Словении, Украины, Казахстана. И после окончания, все они говорят большое спасибо за качественное образование.

Сергей Занько, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Витебского государственного медицинского университета:

Самое главное, что сегодня, помимо повышения рождаемости, важно снижение смертности. Важно свести эти ножницы и выйти на положительный баланс. Это нам удается. Вторая самая важная цель и задача – это, качество детей – здоровые дети. Это, пожалуй, сегодня основные приоритеты, за которые мы, как представители сферы медицины, боремся. И неплохо боремся. Мы 3-4-е в мире по рейтингу ВОЗ, а это о много говорит.

Вручение государственных наград в канун Нового года – это уже добрая традиция. Как отметит Александр Лукашенко, достижения этих людей позволяют нашей стране развиваться и с надеждой смотреть в будущее. А почетные награды – стимул для покорения новых профессиональных высот.

Александр Лукашенко:

Благополучие Беларуси складывается, конечно же, из успехов конкретных людей – рабочих, служащих, руководителей. Тех, кто не опускает руки, не отступает перед проблемами, а ищет пути их решения.

Уходящий год был очень непростым. Мировой кризис, трудности у наших деловых партнеров, друзей, соседей негативно отразились на белорусской экономике. Тем ценнее достижения коллективов, которые сумели в этих нелегких условиях не только выстоять, но и выйти на более высокие рубежи в своей профессиональной деятельности.

С серьезными препятствиями столкнулись в уходящем году наши аграрии. Длительная засуха поставила под угрозу урожай сельскохозяйственных культур. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы сумели обеспечить продовольственную безопасность нашего народа. Я очень рад видеть в этом зале большую группу наших медицинских работников. Вы предложили новые методы диагностики, профилактики и лечения серьезных заболеваний. И сегодня они успешно применяются не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Мы живем в непростое время. На планете вспыхивают все новые очаги конфликтов, не ослабевает напряженность в отношении между странами и народами. В том, что на нашей земле свято оберегается мир, законность и общественное согласие — большая заслуга представителей силовых структур.

Уважаемые друзья, ваши достижения помогают нам с надеждой смотреть в будущее. Ведь вы на собственном примере доказали, что терпение, труд, верность своему призванию сильнее любых обстоятельств.

Церемония награждения длиться не больше минуты. Но многие шли к этому моменту не один десяток лет.

Небольшой экскурс в историю военного дела возвращает генерал-майора в то время, когда и сам был курсантом. А сейчас у него на попечении более 2,5 тысяч будущих офицеров. Подготовить защитников Родины – дело сложное и одновременно важное. Но генерал-майор Бобриков нашел способ, как справиться с этой задачей.

Сергей Бобриков, начальник Военной академии Республики Беларусь, генерал-майор:

Любить свою Родину. Без этого качества нельзя быть ни солдатом, ни генералом. Любовь к своей Родине должна присутствовать в сердце каждого человека. Так как у нас коллектив военный, мужской, то, конечно, это честь, долг.

Перед Иваном Ивановичем каждый день тоже ставит много сложных задач. Стать врачом он решил после войны. Очень велико было желание спасать человеческие жизни. Врач анестезиолог-реаниматолог за 60 лет работы спас не одну жизнь. А сейчас профессор трудиться еще и на теоретическом поле не менее успешно. На его счету десятки научных работ и публикаций.

Иван Канус, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Сейчас уровень специалистов анестезиологов-реаниматологов в республике очень высок. Они в состоянии оказать любое анестезиологическое пособие при любом оперативном вмешательстве. В связи с этим у нас развитие хирургии в последнее десятилетие получило очень высокий уровень. Даже организация Центра по пересадке органов и тканей. Именно благодаря анестезиологии и реаниматологии.

В зале царила особенная атмосфера. Ведь этот день надолго запомнится всем присутствующим. В конце церемонии поздравления и символический бокал шампанского.

Александр Лукашенко:

Будете здоровыми вы, счастливыми и веселыми, мы будем жить долго, никто нам не помешает, никакие кризисы. Еще раз повторяю: я буду рад с вами встретиться на такой же церемонии еще не один раз. Я радуюсь за то, что у нас есть такие люди.

Как достичь успеха, наверное, у каждого свой секрет. Но этих людей точно объединяет талант и трудолюбие. Высокие награды тому яркое подтверждение.