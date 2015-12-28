Состояние судебной системы и планы на ближайшие годы обсудили Александр Лукашенко и Валентин Сукало

Новости Беларуси. Процесс правосудия должен отвечать требованиям времени и соответствовать международным стандартам. Состояние судебной системы и планы на ближайшее годы обсудили 28 декабря на встрече президент и председатель Верховного Суда.

В последнее время активно проводилась судебная реформа. Направлена она была на повышение эффективности судебной и всей правоохранительной системы. Изменения затронули работу судов, органов юстиции, судебной экспертизы. Одно из них – выделение Следственного комитета в самостоятельную структуру, объединение судов общей юрисдикции с экономическими.

Реформировать правовую систему Александр Лукашенко поручил три года назад. И вот сегодня президент поинтересовался итогами работы и по какому пути предстоит двигаться дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы с вами прожили уже некоторый период после существенного реформирования судебной системы. Вы человек бывалый в этой системе, видели разные структуры, образования, объединения, разъединения еще с советских времен. Буквально несколько фраз о том, что у нас еще не получается. То, что вы скажете, что мы правильно это сделали, я знаю. Наверное, правильно. Что настораживает в связи с объединением экономического и общего судов. Ваша точка зрения, как дальше будем двигаться? Или мы уже сделали и создали в совершенстве эту систему? Это главные вопросы, на которые просто в двух фразах ответьте, потому что мы еще к этому вопросу, возможно, в будущем году вернемся в более широкой компании, послушаем судей, как им живется и так далее. И вообще, какие проблемы у вас. Как раз конец года. Что Вас больше всего волнует, настораживает? Вплоть от этих вопросов до строительства отдельного здания Верховного суда, как у нас там решаются вопросы.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Республики Беларусь:

Прошло два года, как мы объединили общий и экономический суды. И вот прошедшие два года показали, что, в общем, это была избрана правильная модель национального правосудия. В предстоящем пятилетии, конечно, больше предстоит решить задачу в области судопроизводства.

В целом глава государства одобрил программу развития судебной системы на ближайшее время. На встрече затронули также организационные и кадровые вопросы. Говорили о необходимости широкого внедрения электронного документооборота. Кроме того, судам нужно уделить особое внимание рассмотрению дел о банкротстве предприятий.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Республики Беларусь:

Было подчеркнуто, что убыточные предприятия должны проходить обязательную процедуру досудебного оздоровления. Эта стадия очень важная. Она до предъявления дела непосредственно в суд. Органы местной исполнительной власти вместе с предприятиями должны находить пути и возможности для досудебного оздоровления. И вот здесь должна быть эта стадия и максимально использоваться. А банкротство на судебной стадии должно применяться в исключительных случаях, когда все возможности досудебного оздоровления исчерпаны.