Новых руководителей Узденского и Любанского районов представил местным депутатам губернатор Минской области Семен Шапиро

Новости Беларуси. Новых руководителей Узденского и Любанского районов представил местным депутатам губернатор области Семен Шапиро. Кандидатуры были согласованы с главой государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Узденский райисполком возглавил 32-летний Сергей Левкович.

Ранее он занимал должность заместителя председателя Логойского райисполкома. Первостепенная задача перед новым руководителем Узденщине – навести порядок в животноводстве и сельском хозяйстве в целом, не забывая и про остальные сферы.

Во время вручения удостоверения главе района Семен Шапиро призвал сохранить местные кадры – а они на Узденщине достойные, – и наладить отношения с подчиненными так, чтобы быть единой командой.

Сергей Левкович, председатель Лагойского облисполкома:

Буквально в самые ближайшие дни приеду и познакомлюсь с каждым руководителем всех предприятий Узденского района непосредственно у них на производстве. Чтобы понимать, с кем я буду работать, нужно видеть, каких успехов сегодня добились руководители непосредственно на вверенных им участках работы. Постепенно буду знакомиться. Думаю, все будет хорошо. Узденские кадры мы сохраним максимально.

Председателем Любанского райисполкома стал Сергей Казецкий.

До этого он возглавлял одно из хозяйств Стародорожского района. При нем сельхозпредприятие достигло высоких показателей.

Принципы управления на Стародорожчине Сергей Иванович предполагает перенести и на Любанщину. Своим приоритетом он видит в восстановлении ферм – это фундамент стабильной работы и экономического развития аграрной отрасли. Должен Любанский район «набрать темпы» и в промышленности.

Сергей Казецкий, председатель Любанского облисполкома:

Любанский район имеет промышленные предприятия, продукция которых востребована. Есть резервы для роста. Поэтому надо оптимизировать работу в промышленности.

Любанщина также богата предпринимательской деятельностью. Более 500 предпринимателей работают на территории Любанского района. Те люди, которые заняты собственным делом (наиболее инициативная часть населения), должны получить больший простор для своей деятельности. Но тут я придерживаюсь жестких принципов: работа должна быть основана честно, чтобы не было уклонения от налогов, зарплат в конвертах и прочего. Все должны работать в одинаковых условиях.