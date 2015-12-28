Министр внутренних дел Беларуси доложил Александру Лукашенко о результатах работы ведомства за год

Новости Беларуси. 28 декабря президент встретился с министром внутренних дел нашей страны. Игорь Шуневич доложил главе государства о результатах работы ведомства по итогам года, а также о криминогенной обстановке в стране.

Сегодня особое внимание министерство должно уделить снижению уличной преступности, а также поддержанию практики патрулирования улиц. Ведь главной задачей работников милиции была и остается защита людей. Кроме того, президент отметил, что в ближайшее время планирует побывать на итоговой коллегии Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все больше появляется преступлений хулиганской направленности. Есть преступления тяжелые, особо тяжкие преступления (изнасилование, убийство и так далее). Понятно. А вот хулиганские проявления чуть ли не второстепенное. Вы знаете, они же влияют на настроение людей. В чем виноват человек, который идет по улице со своими проблемами, задумавшись? Тут подбегают какой-то хулиганы, один шапку схватил, другой ударил и сбежал. И мы этих людей виновных не находим порой. А это морально давит людей. А мы их должны защитить. Поэтому я бы попросил посмотреть вот на это, чтобы человек, живя в нашем обществе, нашем государстве, не угнетался, чтобы он не был угнетен, чтобы его меньше обижали. И мы должны, прежде всего, милиция должна нас защитить и этих негодяев ставить на место, при том жестко до всяких следственных действий и судебных разбирательств. Молодцы вы, мне это очень нравится и людям, что вы патрулируете улицы, особенно городов. Когда идут ребята, наши военнослужащие, которые проходят службу в подразделениях МВД. И им гордость, и они порядок поддерживают, и людям приятно, когда идут три человека, которые в любой момент вмешаются, чтобы защитить этого человека. И сержант, и рядовые, и офицеры — это очень хорошая практика. Ее надо поддерживать везде, это очень хорошее дело, это на общественную безопасность сказывается в положительном плане.

На встрече говорили и о планах Министерства внутренних дел на будущее. Так, сейчас рассматриваются предложения по либерализации существующей административной практики. В ближайшее время они будут представлены для обсуждения общественности. Взять, к примеру, работу сотрудников Госавтоинспекции. По мнению Игоря Шуневича, некоторые статьи кодекса могут быть более лояльными.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Допустим, человек управляет автомобилем на законных основаниях без водительского удостоверения. Сегодня закон предписывает такого человека оштрафовать. Я полагаю, что с учетом сегодняшнего уровня развития техники, в том числе компьютерной, сотрудник органов внутренних дел, ГАИ имеет возможность проверить интересующего его гражданина по базам данных. И если этот гражданин не является нарушителем, если он надлежащим образом получил водительское удостоверение, то, на мой взгляд, поводов и оснований наказывать его за забывчивость, в данном случае, нет. И таких несколько статей в Административном кодексе мы хотели бы пересмотреть.