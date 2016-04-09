Беженцы: чем чревата для ЕС операция по отсылке домой нелегалов и стоит ли опасаться Беларуси изменения миграционных потоков

Беженцы вновь будоражат Европу. Речь и о Турции, поскольку часть страны географически находится в Южной Европе. Впрочем, от планов вступить в Евросоюз Анкара все еще не отказывается. По крайней мере хотела бы вытрясти из ЕС какие-то привилегии помимо трех миллиардов евро (например, безвизовый режим с Европой). Так это выглядит со стороны. Едва вступило в силу соглашение о возврате нелегалов из Евросоюза на турецкую территорию, как президент Турции Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении договоренностей. Беженцы, в свою очередь, бунтуют. Чем чревата операция «go home» (если, конечно, можно назвать домом для этих беженцев Турцию), чем чревата эта операция для Евросоюза и стоит ли Беларуси опасаться изменения миграционных потоков, выясняла Ольга Петрашевская.

«Спартанские условия» в Греции не древней, а современной. Выражение, пожалуй, лучше всего подходящее к описанию нынешнего положения беженцев в ЕС. Греко-македонская граница, более 12 тысяч человек живут прямо на рельсах.

Беженец:

Здесь вроде бы и не зона боевых действий, но такое ощущение, что войну ведут против нас. Нас здесь просто бросили и огородили от мира. Знаете, мы бы предпочли умереть достойно, чем жить здесь в унижениях, даже не представляя, что с нами будет завтра.

А вот то, что теоретически с каждым из этих людей может быть «завтра», прописано в соглашении между Брюсселем и Анкарой. Оно предусматривает, что всех нелегальных мигрантов, которые попадут в Грецию транзитом через Турцию, отправят обратно на турецкую территорию, а взамен примут беженцев из Сирии. По принципу «один на одного». В начале недели с греческого острова Лесбос отправились первые суда с нелегалами.

Логика, почему одна из ключевых стран – именно Греция, понятна: Эллада для беженцев как европейские ворота нараспашку. Мигранты перебираются из Турции на греческие острова в Эгейском море, оттуда – в Афины, и добро пожаловать фактически в любую страну ЕС. А вот Турция, которой теперь предстоит принимать нелегалов обратно, со своей ролью согласна лишь на конкретных условиях: безвизовый режим с Европой и, конечно, деньги. Евросоюз пообещал что-то выполнить, о чем-то подумать. На том обмен и запустился.

Юрий Шевцов, политолог:

Вряд ли возможно сделать то, о чем говорят европейцы, то есть отправлять в Турцию некое количество людей и брать из Турции точно такое же количество людей, подходящих для приема в ЕС. Надо выстроить очень жесткую вертикаль, контролирующую эту систему. Это очень сложно себе представить. Таким образом проблема мигрантов решена быть не может. На мой взгляд, это иллюзия бюрократическая, что так можно что-то сделать.

Тем временем сами беженцы на весь мир кричат о том, что не нужен им берег турецкий. Протестуют, держа в руках и детей, и транспаранты. Один из мигрантов даже полез в петлю перед отправкой в Турцию.

Беженец:

Почему мы должны возвращаться в Турцию, по какому праву? Греция уже впустила меня на свою территорию, я получил регистрационные документы. И теперь я слышу, что должен вернуться в Турцию, а оттуда – назад в Пакистан. Это немыслимо.

Однако на фоне новостей об очередной депортации мигрантов в Турцию президент этой страны Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что приостановит выполнение условий «обменного соглашения», если ЕС не выполнит свои обязательства. Речь в том числе и о трех миллиардах евро финансовой помощи, которых в Анкаре якобы все еще ждут. А политологи в то же время призывают не расслабляться страны Восточной Европы. В ситуации, когда мигрантам отныне грозит реальная депортация, беженцы наверняка станут рассматривать и обходные пути.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

Если сложится ситуация, что достаточно большое количество беженцев в этом регионе осознает, что в Евросоюз больше попасть невозможно, то, конечно, будут вынуждены искать новые направления для того, чтобы каким-то образом решать ситуацию, куда им деваться, соответственно, из зоны боевых действий. Шансы, что из этого отдаленного региона они поедут именно в Беларусь, достаточно низки.

Беженец:

Греции мы не нужны, Турции, по сути, тоже. Так куда же нам деться? Нам остается только дрейфовать в море вместе с детьми.

Пока же вариантов у беженцев немного. Покорно ждать отправления в Турцию, бунтовать или надеяться, что ЕС с Анкарой все же не договорятся и соглашение об обмене нелегалов на беженцев из Сирии отправят на запасный путь. Но в таком случае что? Депортировать уже депортированных обратно? Процесс только запустился, но стоит заметить, что в первый день действия соглашения власти ЕС смогли отправить в Турцию всего несколько сотен человек. А за эти несколько дней на греческом побережье высадились те же сотни новых нелегалов.