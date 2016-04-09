Александр Лукашенко: Наконец-то все поняли, что Беларусь с политикой многовекторности нужна ЕС

Беларусь, между прочим, во все времена добросовестно оберегала Евросоюз от проникновения через границу нежелательных мигрантов. И Западная Европа не может этого не знать, но вполне может не ценить (когда политика того требует в период замораживания отношений). Сегодня вместе с аистами на пашне и погодным потеплением выветривается холодок в отношениях Беларуси и Евросоюза. Это на пользу двум сторонам, выстраивающим прагматичные отношения, – отметил Президент Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-европейского сотрудничества.

В феврале Евросоюз отменил санкции в отношении нашей страны. В Минске и Брюсселе наступила весна и потепление отношений. Но как именно теперь их строить. Министерство иностранных дел инициировало разговор на эту тему с Александром Лукашенко. Позиция Президента однозначна: надо нормализовать отношения с ЕС, но делать это нужно в национальных интересах, не меняя намеченного курса внешней политики в стране.

В Беларуси прежде всего ждут экономических дивидендов. Ведь даже в условиях санкций товарооборот между Беларусью и странами ЕС рос. С самым крупным торговым партнером, Великобританией, взаимная торговля за 2015 год прибавила на 97% и превысила 3 миллиарда долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Излишняя политизированность нам абсолютно не нужна. Нам нужна как раз прагматичность в наших отношениях. Европейский союз, как они говорят, на основе прагматизма. Хорошо, мы согласны. Там большой наш прагматизм. И технологии, и финансы более дешевые, и так далее. Нам необходимо проанализировать те возможности, которые открываются перед нами, и определить, по каким наиболее выгодным для Беларуси направлениям двигаться вперед. И определить приоритетность решения тех или иных вопросов.

Снятие санкций – это качественно новый поворот в отношениях Минск – Брюссель – Вашингтон. Поворот, но не разворот в международной политике, – подчеркивает Президент. И акцентирует: направление главной дороги внешнеполитических отношений прежнее – это Москва. А по пути сотрудничества с Западом Беларусь будет двигаться только по своим привычным и проверенным правилам без запрещающих и указательных знаков от новых партнеров.

Александр Лукашенко:

Хочу подчеркнуть: если наши партнеры в Европейском союзе или Соединенных Штатах будут ставить нас перед фактом выбора «вы с кем – с Россией или Западом», нам такой критерий переговоров не подходит. Я думаю, в Европе сегодня прекрасно понимают это и, по крайней мере, на переговорах со мной ни один из представителей США или Западной Европы не поставил таким образом вопрос.

Многовекторность и стабильность – белорусские козыри, которые помогают основным игрокам политической карты Европы разыгрывать мирные партии.

Александр Лукашенко:

Наконец-то все поняли, что Беларусь с той политикой внешней, политикой многовекторности, которую она проводила последние годы, как раз и нужна Европейскому союзу. Судьба наша такая, мы оказались между двумя центрами силы, и от этого никуда не деться. Игнорировать мы не можем ни один, ни второй. Но русские – это наши братья, нравится кому-то или нет. И наши отношения с ними должны быть соответствующими.

Самую кратчайшую, а теперь и самую безопасную дорогу из ЕС в ЕАЭС оценили и на мудром Востоке. Поэтому пути через Беларусь караваны своих товаров к европейским покупателям готовы двигать бизнесмены Поднебесной. Но если экономическая составляющая – перспектива завтрашнего дня, то безопасность европейских границ была, есть и будет заботой белорусов.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Проведена большая профилактическая работа по поводу выявления незаконных потенциальных мигрантов. Их около 10 тысяч. Поэтому участок границы с Евросоюзом признается достаточно эффективным, безопасным и надежным с точки зрения и экспертов, и наших партнеров.

Коль Беларусь надежно гарантирует безопасность европейских рубежей, то и сами белорусы могут претендовать на открытости этих же границ для себя. Для упрощения визового режима создана рабочая группа, в последнее время состоялись несколько встреч. Но пока, как дипломатично отметил глава МИДа, процесс тормозят нюансы технического характера.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Иногда в деталях черт кроется. Поэтому эти детали еще не позволяют нам приступить к завершающей стадии работы над этим соглашением. Но я думаю, что у нас есть масса других вопросов, сфер взаимодействия с Европейским союзом, где мы можем быстрее достичь в том числе и конкретного эффекта для конкретного гражданина нашей страны.

Научные, природоохранные, бизнес-проекты. Беларусь с ЕС будет развивать сотрудничество в нескольких направления, но в одном контексте – исходя из собственных национальных интересов. Нашей стране не нужно рубить окно в Европу. Беларусь сама по себе является окном в Европу.