Александр Лукашенко прибыл в Индонезию впервые за 20 лет

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Индонезию. Глава белорусского государства возложил венок к Монументу Национальных героев «Калибата» в Джакарте.

Это первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне, несмотря на 20-летнюю историю дипломатических отношений двух стран. Программой визита предусмотрены переговоры главы белорусского государства и Президента Индонезии в узком и расширенном составах. Члены нашей делегации проведут со своими индонезийскими коллегами ряд встреч. Ожидается, по итогам визита будет подписан пакет международных документов.

Беларусь активно выходит на рынок Индонезии. Это четвертая по численности населения страна мира, куда наша республика поставляет калийные удобрения, шинную продукцию, карьерную технику. Этот спрос объясняется бурным развитием сельскохозяйственной и горнодобывающей отраслей. В сентябре 2012-го в Индонезию поставлены первые пять БелАЗов грузоподъемностью в 45 тонн. Сейчас готовятся к подписанию контракты на поставки продукции «МТЗ», «МАЗа» и других белорусских предприятий.

Экс-посол Индонезии в Беларуси Хамид Авалудин привез на родину не только хорошие впечатления. Дома — неманский хрусталь, одежда белорусских марок, и, конечно, главный презент для любого делового человека: часы.

Хамид Авалудин, посол Индонезии в России и Беларуси (2008-2011):

До того, как закончился мой срок посла, я поехал в Минск и купил эти часы. Я купил около 200 штук часов, и в то время это было так дешево: 1 экземпляр стоил 100 тысяч рупий, я думаю, за штуку.

Теперь Хамид думает открыть свое дело по торговле белорусскими товарами. Наши страны связывает 20-летняя дружба. В этом году, кстати, юбилей установления дипотношений. Индонезийская экономика считается одной из самых быстрорастущих и по темпам сегодня уступает только Китаю, поэтому крайне заинтересована в получении новейших технологий и необходимых для поддержания роста товаров. И конечно, белорусские бренды здесь могут прийтись кстати.

Индонезия планирует механизировать сельское хозяйство. В этой связи страна заинтересована в закупках белорусской сельхозтехники, включая тракторы и оборудование. Важным направлением может быть возможное участие белорусов в развитие инфраструктур морского и авиасообщений. Есть у Индонезии намерение развивать собственную ядерную и гидроэнергетику, космические разработки. Беларуси, конечно же, здесь есть что предложить. Горнодобывающая промышленность Индонезии уже присматривается к «БелАЗам».

Александр Кузьмицкий, директор компании-дилера ОАО «БелАЗ»:

Наша техника реально лучше, и это правда. Они в этом уверены, и они ждут, что мы сюда придем, и надеются, что мы здесь закрепимся и останемся на этом рынке.

Диан Трянсия Джани, заместитель министра иностранных дел Индонезии:

В Беларуси знают многое об исследованиях и различных технологиях. У вас есть хороший потенциал в машиностроении, тяжелой индустрии, большой потенциал, который нам нужно исследовать. Есть много возможностей, но самое главное – это свести наших бизнесменов друг с другом, узнать больше друг о друге. В этом и заключался ключевой момент визита Президента, чтобы ускорить процесс знакомства, и, определенно, в этом заключаются наши ожидания.

Закрепиться в Индонезии - это означает выйти на рынок больший, чем торговое пространство стран Таможенного союза. А АСЕАН или по-другому «Ассоциация государств Юго-Восточной Азии» - это еще 9 государств.

В последнее время торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Индонезии набирает обороты. В том числе за счет увеличения объема поставок белорусской продукции. И такие традиционные позиции, как калийные удобрения и шины, дополняются новыми: оптикой, карьерными самосвалами. Беларусь и Индонезия планируют сотрудничать и в области нанотехнологий.

После Индонезии 20 марта Александр Лукашенко направится с государственным визитом в Сингапур. Планируется, что глава белорусского государства встретится там с Президентом этой страны и ее премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.