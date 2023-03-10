Александр Лукашенко 12-13 марта совершит рабочий визит в Иран

Новости Беларуси. Наши торговые интересы и новый потенциал находятся в Африке, Латинской Америке и Азии – это на заседании Совмина 10 марта подчеркнул Александр Лукашенко. Беларусь активно осваивает восточное направление, и в ближайшие дни в центре внимания главы государства будут взаимоотношения с Тегераном.

Президент проведет переговоры со своим коллегой главой Ирана Ибрахимом Раиси. В сентябре 2022 года во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию. Главной темой в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча пройдет в узком и расширенном составах с участием делегаций.

Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом.

По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, во время официального визита в Иран Александр Лукашенко также проведет встречи с высшими должностными лицами этой страны. Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.