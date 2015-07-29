Белорусским туристам рекомендуют отказаться от поездок на юго-восток Турции из-за проведения антитеррористической операции

Новости Беларуси. Белорусским туристам рекомендуют отказаться от поездок на юго-восток Турции. В связи с проведением там антитеррористической операции в ближайшее время стоит воздержаться от посещения провинций, граничащих с Сирией и Ираком. Если же поездки не избежать, из своего маршрута лучше исключить места массового скопления людей.

Как сообщили в Министерстве спорта и туризма нашей страны, белорусы, уже заключившие договор на оказание туруслуг, вправе отказаться от путешествия в Турцию или перенести его на другую дату.

По информации МИД Беларуси, сейчас в наиболее посещаемых нашими туристами провинциях сохраняется спокойная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.