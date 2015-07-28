Прямой эфир

28 июля в Минске прошел очередной раунд переговоров по ситуации в Украине

28 июля 2015 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще одна попытка договориться. 28 июля в Минске прошел очередной раунд переговоров по ситуации в Украине. В этот раз за круглым столом собралась политическая подгруппа по Донбассу. Место встречи, как и прежде, «Президент-отель».

По-прежнему одним из камней преткновения между конфликтующими сторонами остается вопрос особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также планы по проведению местных выборов. Переговоры пройдут на фоне продолжающихся нарушений режима тишины, в которых участники столкновений обвиняют друг друга.

Предыдущая встреча политической подгруппы прошла в Минске неделю назад, 21 июля. На ней была достигнута договоренность об отводе орудий калибром менее 100 мм. Однако документ подписан не был. Следующие заседания контактной группы запланированы на 3 и 26 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
На Минщине прошел обучающий семинар по проведению выборов для территориальных избирательных комиссий
28 июля 2015 14:31

На Минщине прошел обучающий семинар по проведению выборов для территориальных избирательных комиссий

Долгосрочная миссия СНГ планирует приступить к наблюдению за выборами Президента Беларуси до 12 августа
28 июля 2015 10:25

Долгосрочная миссия СНГ планирует приступить к наблюдению за выборами Президента Беларуси до 12 августа

Выборы Президента Беларуси-2015: Центризбирком аккредитовал семь наблюдателей
28 июля 2015 07:02

Выборы Президента Беларуси-2015: Центризбирком аккредитовал семь наблюдателей