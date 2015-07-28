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Выборы Президента Беларуси-2015: Центризбирком аккредитовал восемь наблюдателей

28 июля 2015 17:46
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Новости Беларуси. При ЦИК Беларуси уже аккредитованы 8 национальных наблюдателей. Об этом сообщили в Центризбиркоме Беларуси. В течение месяца к нам прибудут и специалисты от ОБСЕ. Тем временем инициативные группы продолжают сбор подписей в поддержку 8-ми потенциальных кандидатов в Президенты.

Как сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, общаясь с активом Минской области, этот этап избирательной кампании проходит спокойно, пока не поступило ни одной обоснованной жалобы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Минская область — это очень крупный регион. Помимо города Минска, далее следуют Минская область и Гомельская. Это равные по количеству избирателей регионы, которые потом определяют итог выборов. Поэтому то, как сработают здесь организаторы комиссий, как они будут четко и грамотно, главное, честно подсчитывать голоса, подводить итоги выборов, зависит судьба выборов и их признание.        

# Лидия Ермошина # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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