Новости Беларуси. На Минщине прошел обучающий семинар по проведению выборов для территориальных избирательных комиссий. Он стал четвертым по счету в Беларуси. С активом центрального региона встретилась председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина. Реализация принципа гласности, порядок размещения материалов на информационных ресурсах, процедура аккредитации наблюдателей и контроль за работой участковых комиссий — основные вопросы встречи.

Сегодня Минщина активно включилась в первый этап избирательной кампании. В области зарегистрированы 100 пикетов. Инициативные группы собирают подписи в поддержку восьми потенциальных кандидатов на главный пост страны. Каждому из них необходимо набрать минимум 100 тысяч подписей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Минская область — это очень крупный регион. Помимо города Минска, далее следуют Минская область и Гомельская. Это равные по количеству избирателей регионы, которые потом определяют итог выборов. Поэтому то, как сработают здесь организаторы комиссий, как они будут четко и грамотно, главное, честно подсчитывать голоса, подводить итоги выборов, зависит судьба выборов и их признание.