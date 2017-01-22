Белорусский след на берегу Нила: что привезли бизнесмены и политики Синеокой из Египта

Новости Беларуси. В Судан Александр Лукашенко прилетел из Египта, где в Каире в минувшие выходные прошли переговоры на высшем уровне. Начало же этой недели отметилось весьма тесными бизнес-контактами. Которые, конечно, прочнее и устойчивее на уже подготовленной политической почве. Кстати, в прошлой программе мы рассказывали о том, что выпить чашку горячего кофе с партнером у египтян означает завести крепкую дружбу. Так вот, в начале неделе в Каире выпили, похоже, не одно ведро кофе, судя по сумме заключенных контрактов.

Елена, Ольга и Амаль преподают арабский язык в Беларуси. А в Каирском университете со своими коллегами со всего мира повышают уровень знаний.

Ольга Скалозубова, преподаватель арабского языка:

Каирский университет всегда считался центром арабского языка во всем арабском мире.

Знают, что такое Беларусь. Общаться с ними очень просто, они очень контактные люди, очень открытые.

Елена Дормаченок, преподаватель арабского языка:

Можно две категории выделить здесь: люди практичные и люди романтики. Практичные – это те, кто видит перспективы работы с арабским регионом, поскольку он финансово развит, есть много стран, которые говорят на арабском языке, официальный язык у них арабский.

В Минске у них около 30 студентов. Теперь работы прибавится. Официальный визит Александра Лукашенко в Египет прочертил дорожную карту для Беларуси на рынок северной Африки.

Арабский считается одним из самых сложных языков. А рынок мусульманских стран – одним из самых закрытых. Один Египет – это 90 млн потенциальных потребителей. На неделе экономическое сотрудничество между нашими странами наполнилось реальными проектами.

Белорусско-египетский деловой форум каирское телевидение транслировало в прямом эфире. Посмотреть на предложения 22 белорусских предприятий пришло почти 400 египетских бизнесменов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Египет – это окно в новый мир, развивающийся мир. Будущее столетие, а, может, и тысячелетие будет за Африкой. Бизнесмены должны регулярно общаться, а политики – создавать для этого благоприятные условия. Простите за нескромность, мы с президентом создали эти условия. Но общайтесь и творите. Мы вас будем поддерживать, мы также об этом договорились.

Абдель Фаттах аль-Сиси, президент Арабской Республики Египет:

Наша встреча – это сигнал обоюдного желания поддержать сотрудничество в самых разных областях. Это новый этап в развитии нашей страны.

Ключ к экономическому успеху любой экспортоориентированной страны – рост продаж товаров за рубеж.

Местом проведения Белорусско-египетского бизнес-форума стал престижный пятизвездочный отель в Каире. Однако сегодня днем все звезды здесь были из Беларуси.

Тракторы, самосвалы, тягачи. Если быть точным, 14 звезд белорусского машиностроения. Минский тракторный заключил контрактов на сумму в районе 20 млн долларов.

Модель сотрудничества по-белорусски: мы расширяем рынки сбыта, Египет получает современное предприятие и новые рабочие места.

Открытие сборочного производства тракторов «Беларус» в промышленном центре Египта – городе Александрии – событие. На церемонии и государственные чиновники, и предприниматели-миллионеры.

Было 200 машин в год, теперь будет 2000. В 10 раз больше – вот темп белорусско-египетского сотрудничества. В салоне трактора – Коран.

Халед Махмуд, бизнесмен (Египет):

Наша страна – это ворота во всю Африку. Так что есть большие перспективы по поставкам не только на внутренний рынок, но и в соседние страны. Заявленные мощности – 2 тысячи тракторов в год – это промежуточное число. Наша мечта – 5 тысяч машин ежегодно.

Фермеры Усама и Мустафа уже готовы уехать на «Беларусе».

Миллионов они пока не заработали и иностранных языков не знают. Зато с трактором «Беларус» – «на ты».

Усама Абу Зиза, фермер:

Для нас сегодня праздник, что появляется модели «Беларус» помощнее. Давно их ждали. 130 лошадиных сил. Первое и самое главное – тракторы «Беларус» очень мощные. Второе – доступные запчасти. Все это очень важно для тех, кто работает с землей.

Египту сейчас надо много сельхозтехники. В стране делают ставку на сельское хозяйство. В севооборот планируют ввести огромные территории.

Африканскую пшеницу могут молотить уже белорусские комбайны. Возможно, под брендом «Полесье-Нил».

Юрий Рафеев, начальник управления перспективного развития продаж ОАО «Гомсельмаш»:

У нас с египетской стороной подписано соглашение о создании совместного сборочного предприятия. Будем поставлять наши комбайны, совместно собирать и реализовывать покупателям.

МАЗ заключил не только новые контракты, но и наметил бизнес-план в Египте на ближайшую перспективу.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ»:

Мы намерены создать два сборочных производства по сборке специальной техники и грузовиков. Договор на миллион долларов на поставку техники в Египет.

Египет богат месторождениями полезных ископаемых. А «БелАЗ» – новыми контрактами. В масштабном проекте «Золотой треугольник» по разработке недр помогут наши карьерные самосвалы.

Константин Рыльцов, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике - директор маркетинг-центра ОАО «БелАЗ»:

В рамках данного форму удалось достигнуть соглашения и подписать контракт на поставку для египетского рынка пяти машин грузоподъемностью 45 т на общую сумму чуть более миллиона долларов.

Сельскохозяйственная пирамида потребностей тянет за собой и другие контракты. Второй ингредиент успешного АПК – вода. Доступом к подземным источникам и очистке драгоценного ресурса Африки тоже займутся белорусы. Потенциальный проект на десятки миллионов долларов.

Иван Ракевич, директор частного унитарного предприятия «Белэкполь»:

На сегодняшний день египетская сторона приняла решение, чтобы взять нашу технологию за основу у себя, поскольку у них в этом плане бум, около четырех тысяч очистных сооружений в стране нужно строить.

Эссам Али Арафа Хассан, генеральный директор египетской компании:

Мы очень рады сотрудничать с Беларусью. В Египте идет огромная работа в этой сфере. Ваши технологии позволят нам сэкономить большие средства.

Египет – авторитетная страна арабского мира. Она определяет товарооборот в экономику соседних государств. В портфеле Каира договоры о зоне свободной торговли почти со всеми странами Африки. Если производитель закрепляется в Египте, для него открыта масса возможностей. Соседние страны – огромный рынок сбыта.

Всего один день белорусско-египетского форума принес контракты на миллионы долларов. А ведь в нем приняли участие всего 22 белорусских предприятия. И дней в году – 365. Потенциал явно далеко не исчерпан. В самое ближайшее время наши страны создадут дорожную карту экономического сотрудничества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В аэропорту Александра Лукашенко провожал президент Египта. Белорусский лидер направлялся в Судан, где его ждал глава государства еще одной африканской страны.