Сказать многое, не произнеся ни слова – интервью ветерана дипломатической службы Николая Семилетникова

Новости Беларуси. Встречи на высшем уровне всегда интересны не только содержанием, но и формой. Цвет галстука, жесты, взгляды и даже расстояние от собеседника – в политике такого масштаба нет неважных деталей. О тайных знаках дипломатии и не только на неделе мы расспросили ветерана дипломатической службы Николая Семилетникова.

Николай Алексеевич, знаменитая фраза Бориса Ельцина «не так сели». А вот мы с вами так сели?

Николай Семилетников, ветеран дипломатической службы:

Вы понимаете, если вы меня уважаете, то вам надо было сидеть здесь. А теперь я вас уважаю. Место с правой стороны всегда почетнее места с левой. И вот вы заметьте, когда у нас Президент принимает. Если он принимает равного себе президента, то тот сидит справа от него. Если к нам приезжает премьер-министр, министр иностранных дел, и Президент принимает, то они садятся слева. Смотрите каминный зал.

Это поэтому во время визита Президента в Судан (мы, журналисты, обратили внимание) во время прохода почетного караула наш Президент шел по правую руку?

Николай Семилетников:

Да, это правильно, это из этой серии. Вообще-то, это был высокий знак уважения. Если вспомнить, и первая поездка в Венесуэлу. Интересная картинка: Президент прилетел и его сопровождает Чавес, стоит рота почетного караула. Интересна их форма – розовая. Затем, когда исполняется гимн Республики Беларусь, то оркетстр не только исполнил гимн, а еще и спел на белорусском языке. Это уже знак особого уважения.

А вот правду говорят, если девушка говорит «может быть», это означает «да», а если дипломат говорит «может быть», это означает «нет»? Это действительно так?

Николай Семилетников:

Дипломаты редко говорят прямо да или нет. Что мы обсудим, что мы перенесем, может быть. Это проще всего. Вы ушли, но вы не сказали нет, вы не сказали да.

Это к вопросу о том, как в дипломатии, в большой политике, в международных отношениях можно очень многое сказать, не сказав при этом не слова.

Николай Семилетников:

Да, только сделав.

А вы обратили внимание, в этом же зале как во время церемонии фотографирования расположились министры иностранных дел «нормандской четверки», рядышком стояли господин Лавров и господин Климкин из Украины, но российский министр гораздо ближе был к своему немецкому коллеге?

Николай Семилетников:

Это показывает характер взаимоотношений. Они встали так, как положено по протоколу. Можно прижаться ближе к одному, ближе отойти к другому. То есть к одному на расстоянии, ко второму где-то рядом. И даже беседовать перед началом фотографирования, показав, что мы здесь больше заинтересованы.

Очень много говорящих деталей было во время переговоров глав государств «нормандской четверки». Мы все помним эту бессонную ночь. А вот то, что госпожа Меркель съела целую тарелку белорусского сала, это имеет отношение к дипломатии, это говорящая деталь или нет?

Николай Семилетников:

Вы знаете, я бы такие вещи не подсматривал. Вы уж подсмотрели. В принципе, это же напряженнейшая работа. Понимаете, если вы сидите, над чем-то работаете, мозги требуют энергии, а сало у нас вкусное. Немцы разбираются в сале. Поверьте, это я знаю хорошо. Хотя и мы возили белорусское сало.

Вы в Германии проработали.

Николай Семилетников:

Да, у меня 11 лет работы в Германии.

А что, шматок белорусского сала может решить политической вопрос?

Николай Семилетников:

Политический – нет, а укреплять отношения – да. Помочь решить, конечно.

На всех видеокадрах, которые в том числе и наш телеканала в ту самую ночь снимал, всегда Меркель и Олланд держались ровненько посередине между Путиным и Порошенко.

Николай Семилетников:

Прилетел на несколько минут раньше Меркель самолет. И он пошел во Дворец. Потом увидел, что тут стоят, ожидают с хлебом-солью, он вернулся, поднялся в самолет к Меркель, хотя это уже было сверхуважение к даме, и они вместе пошли. Вместе приняли цветы от девочек, вместе подошли, отломали хлеб, рядышком. Это показатель, что мы едины. Это мелочевка, но она очень красноречива.

Это ведь не только была галантность мужчины перед дамой. Это, грубо говоря, было политическое заявление.

Николай Семилетников:

Своим действием они показали, не говоря ни слова. Сейчас будем смотреть, как они будут вести себя после выступления нового президента США.

Инаугурация которого прошла на этой неделе.

Николай Семилетников:

Это тоже своя процедура определенная.

И тоже наверняка он посылает некие сигналы, не сказав ни слова, возможно, сигналы миру.

Николай Семилетников:

Вы знаете, он как человек с достаточно большим, туго набитым карманом умеет дорожить именно тем, что приносит прибыль. Я бы так выразился. Разбазаривание? Конечно, сколько Америка тратила на НАТО, на войска в Европе. А к чему? Четко было ясно, что противостояние, создание новых ударов, наше вооружение, которое имеется у нас, в ОДКБ, достигает в считанные минуты – этого ничего не будет. Зачем сейчас в прибалтийские страны так рьяно лезут? Поживем – увидим.