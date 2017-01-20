Президент прокомментировал тему создания в Беларуси центров временного содержания мигрантов

Новости Беларуси. Отмена виз не означает отмену контроля. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам защиты государственной границы. Беспрецедентное решение о безвизовом въезде на срок до пяти суток для граждан 80 государств – тема новая. Глава государства подчеркнул, что это решение не несет никаких рисков для Беларуси и сопредельных стран.

А в общем, к охране рубежей в Беларуси особое отношение. Уровень их защиты повышается непрерывно. Только в прошлом году этот вопрос дважды обсуждался на высшем уровне. Сегодня же Президент утвердил решение на проведение пограничной политики и обеспечение погранбезопасности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Пилотный проект в Национальном аэропорту Минск. Электронные ворота — биометрическая система идентификации. Суть очень простая: документы в пункте пропуска проверяет не пограничник, а инфокиоск. Фото сканируется, и сопоставляется с лицом человека. Идентифицировать личность помогают отпечатки пальцев, и даже радужная оболочка глаза.

Денис Наумов, заместитель начальника отдела пограничного контроля «Минск-2»:

Все данные о пассажире, его персональные данные, отпечатки пальцев, фотография будут храниться в базе данных. Из сервера будут вытягиваться его отпечатки пальцев, его фотография, будет происходить сличение и будет определяться, они это или не он. Затем уже пропускать.

Пограничный контроль сегодня – это огромные базы данных и современные технологии. Удобство для тех, кто пересекает рубеж по закону, а кроме того, дополнительная возможность пресечь попытки нелегально пройти границу. Как следствие, количество нарушений становится меньше. В прошлом году снизилось почти на 18%.

От ситуации на государственных рубежах зависит главное – безопасность. Рисков в современном мире много. И международный терроризм – проблема как никогда актуальна, а бороться с ним можно только сообща. Миграция. Распространение наркотиков, оружия, контрабанды. В конце концов, от качества работы пограничников зависит и экономическая безопасность.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Охрана государственной границы на контроле у Президента едва ли не ежедневно. Множество текущих вопросов решается в рабочем порядке. Но, помимо этого, раз в год глава государства утверждает решение на охрану границы. Это традиция. В документе прописаны основные задачи и приоритеты работы пограничников на весь 2017 год.

На совещании у Президента обсуждают самые актуальные на текущий момент темы. С 12 февраля туристы из более чем 80 стран мира в наш национальный аэропорт смогут приехать без виз. Александр Лукашенко подчеркивает: да, процедура въезда в Беларусь упростится, но пограничный контроль – нет. Останется прежним. Так что разговоры о снижении уровня безопасности – абсолютно не обоснованы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Документ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен всеми государственными органами, в первую очередь с точки зрения возникновения каких-либо рисков для Беларуси, наших союзников и соседей. Поэтому вот эта кампания в средствах массовой информации, иногда знакомишься с замечаниями этих авторов – диву даешься. Это люди, которые абсолютно не понимают сути или специально нагнетают обстановку. Скорее всего, специально.

Отмена виз не означает отмену контроля, как был контроль пограничный, так и есть. Если ты получил визу – разрешение на въезд в страну через Национальный аэропорт только Минска, то тебя обязательно проверят, кто ты такой: паспорт, компьютеризировано все. Точно так, как в России. Паспорт предъявил, компьютер отметил – нормальный человек, проходи, 5 дней живи в Беларуси. Мы ничего не нарушили с точки зрения внутреннего нашего законодательства. Это наше суверенное право – предоставлять людям других стран въезжать и выезжать из страны. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами.

В 2016 году, кстати, пограничники выявили более 5 тысяч потенциальных незаконных мигрантов. Не так давно стало известно, что Евросоюз профинансирует создание в нашей стране центров на содержание нелегально прибывших в Беларусь иностранцев. Выделить планируют 7 миллионов евро. Речь только о задержанных на нашей территории, другие беженцы из ЕС, такие, например, как сирийцы размещаться у нас не будут. Дело в том, что на текущий момент у МВД и Госпогранкомитета помещений для этих целей просто нет. Незаконные мигранты находятся в изоляторах временного содержания. Подходить к решению проблемы, отмечает Президент, надо взвешенно и аккуратно.

Александр Лукашенко:

У нас есть некие соглашения с ЕС по миграции. Они выделяют нам якобы средства на обустройство мест пребывания мигрантов. Я хотел бы услышать вашу оценку в этом плане, оценку наших договоренностей, действий и что на сегодняшний день сделано и что мы будем делать. Нам чужие мигранты здесь не нужны. Если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов поселения, лагерей для незаконных мигрантов, но и их дальнейшей экстрадиции туда или обратно. Нам они здесь не нужны. Это надо иметь в виду. Поэтому пока мы далеко в этом плане не зашли, если есть какие-то опасности, мы должны немедленно приостановить подобные процессы. Если это необходимо.

Решение на охрану государственной границы Президент 20 января утвердил. Документ был подписан.

На основе документа будет разработана уже практическая тактика пограничной службы. Учтены в ней итоги минувшего года и все особенности 2017 года.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

На восточной границе российская сторона в одностороннем порядке ввела ограниченный паспортный контроль за иностранными гражданами, которые пересекают пункты пересечения границы между Беларусью и Россией. Это никак не влияет на транзит наших грузов и пассажиров. Доставляет некоторые неудобства иностранным гражданам, которые вынуждены искать более длинный путь, объездной путь. Но это дело Российской Федерации, эти меры. Если они считают необходимым, считают, что это повышает защищенность их страны, это их право.

Общая протяженность белорусской границы более 3 тысяч 600 километров. Установлено на ней 82 пункта пропуска. Работа на государственных рубежах постоянно совершенствуется.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В этом году нас открывается новый пункт пропуска на железнодорожном вокзале. Это откладывает отпечатки.

В 2017 году продолжится переоборудование пунктов пропуска в соответствии с последними тенденциями. Внедрение технологий позволяет еще и оптимизировать штат. Там где раньше нужно было несколько человек, сейчас достаточно одного. Кстати, Президент подчеркивает, что сокращение численности должно происходить за счет «кабинетных» служащих, управленческих и обеспечивающих подразделений. Это позволит поддерживать необходимую численность личного состава, охраняющего границу.