Президент Беларуси провёл кадровые перестановки в судейском корпусе

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провёл кадровые перестановки в судейском корпусе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент подписал соответствующий Указ № 348 «О назначении и освобождении судей».

Александр Паутов освобождён от должности судьи Верховного Суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьёй и председателем экономического суда города Минска. Вместо него в состав Президиума Верховного Суда включён судья Анатолий Гарновский.

На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда – Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда – Геннадий Клещенок.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.