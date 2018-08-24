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Президент Беларуси провёл кадровые перестановки в судейском корпусе

24 августа 2018 11:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провёл кадровые перестановки в судейском корпусе. Об этом сообщается на сайте главы государства.  

Президент подписал соответствующий Указ № 348 «О назначении и освобождении судей».  

Александр Паутов освобождён от должности судьи Верховного Суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьёй и председателем экономического суда города Минска. Вместо него в состав Президиума Верховного Суда включён судья Анатолий Гарновский.  

На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда – Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда – Геннадий Клещенок.  

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.  

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Александр Паутов

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