«Предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны». Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра

Новости Беларуси. Палата представителей согласовала Сергея Румаса на посту премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его кандидатуру на утверждение депутатам представила глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Предварительно этот вопрос рассмотрели все постоянные комиссии парламента. По результатам заседаний, все они одобрили Румаса в качестве руководителя правительства и отметили его «высокий профессионализм и результативную работу» на руководящих должностях.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

В соответствии с требованиями Конституции и по поручению Президента Республики Беларусь, для согласования назначения на должность премьер-министра Республики Беларусь представляется кандидатура Сергея Николаевича Румаса. Новому премьер-министру и всему правительству предстоит обеспечить сбалансированное развитие страны и регионов, обеспечить рост благосостояния наших граждан. Уважаемые депутаты Палаты представителей, принимая решение по кандидатуре премьер-министра Республики Беларусь, прошу проявить государственный подход и поддержать принятое главой государства решение.