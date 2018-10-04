Прямой эфир

Завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк

04 октября 2018 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк-1

Об этом в Организации Объединенных Наций заявил глава МИД Беларуси. 4 октября завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк. Он представил позицию Беларуси по реформированию организации, а также по вопросам достижения целей устойчивого развития, международной и региональной безопасности.

Завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк-4

В интервью «Радио ООН» министр иностранных дел нашей страны подчеркнул, что сегодня мы страдаем от той конфронтации, которую наблюдаем в нашем регионе, от санкций и контрсанкций, от взаимных обвинений. «Мы хотели бы уйти от этого», – сказал министр. В штаб-квартире ООН Владимир Макей также открыл фотовыставку, посвященную предстоящим Европейским играм, которые Беларусь примет уже в 2019 году.

Завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк-7

Завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк-9

# ООН # Владимир Макей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе – Владимир Макей во время визита в Нью-Йорке
04 октября 2018 08:04

Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе – Владимир Макей во время визита в Нью-Йорке

Беларусь представила фотовыставку «Быть чемпионом: история великих побед» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
04 октября 2018 06:10

Беларусь представила фотовыставку «Быть чемпионом: история великих побед» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Изменения в Трудовом кодексе, новый инвестор в «Великом камне» и завершение МКАД-2. Депутаты открыли работу осенней сессии
02 октября 2018 19:17

Изменения в Трудовом кодексе, новый инвестор в «Великом камне» и завершение МКАД-2. Депутаты открыли работу осенней сессии