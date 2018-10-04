Об этом в Организации Объединенных Наций заявил глава МИД Беларуси. 4 октября завершился визит Владимира Макея в Нью-Йорк. Он представил позицию Беларуси по реформированию организации, а также по вопросам достижения целей устойчивого развития, международной и региональной безопасности.

В интервью «Радио ООН» министр иностранных дел нашей страны подчеркнул, что сегодня мы страдаем от той конфронтации, которую наблюдаем в нашем регионе, от санкций и контрсанкций, от взаимных обвинений. «Мы хотели бы уйти от этого», – сказал министр. В штаб-квартире ООН Владимир Макей также открыл фотовыставку, посвященную предстоящим Европейским играм, которые Беларусь примет уже в 2019 году.