Александр Медведь, олимпийский чемпион, о ситуации в Украине: Беззаконие просто, мешает простому народу жить мирно, трудиться

Новости Украины. Внимание всего мира в эти дни приковано к политическому кризису в Украине. Накануне Совет Федерации России единогласно проголосовал «за»: «разрешение использования российских вооруженных сил в Украине — в Автономной республике Крым — до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». Как показывают последние события, действительно, до нормализации далеко.

Ситуация в Крыму остаётся напряженной. Центральные улицы Симферополя патрулируют отряды самообороны. Под их охраной все государственные объекты города, а также аэропорт и железнодорожный вокзал. По всему юго-востоку Украины прокатилась волна митингов против русофобских элементов политики нового правительства. А накануне за помощью к президенту России обратилось правительство Крыма.

Тем временем Верховная Рада Украины собралась на закрытое экстренное заседание по сложившейся ситуации. Сейчас войска Украины приведены в полную боевую готовность в соответствии с указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. Однако звучат и призывы к многосторонним переговорам.

Этой ночью экстренное заседание по вопросу Украины провел и Совбез ООН, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Древнюю мудрость «хочешь мира — готовься к войне», в мирные времена всегда понимали так: цени спокойствие, оставаясь на чеку, охраняй границы и вокруг них ищи союзников и друзей. Вот только в эти дни события в Украине заставляют задуматься над изречением и в ином ключе.

Радикалы, которые приняли слишком заметное участие в последних трагических событиях, а позже еще и получили дивиденды от своих действий, вовлекают в конфликт даже тех, кто не просто хочет мира — кто не может без него: и простых украинцев, и остальных.

Многомесячное политическое противостояние в Киеве и без того развивавшееся по самому страшному, недопустимому, сценарию, приведшее к гибели людей, теперь перекинулось в регионы. Донецк, города Крыма, Харьков. Население русско-говорящих районов, напуганное ультра-правым настроем части новых украинских властей, взяло под контроль власть на местах. Отбирая ее у радикалов, которые скрывали лица, но не свои неофашистские взгляды.

На этом фоне, учитывая все разнонаправленные и неоднозначные шаги и слова ряда западных политиков, принимая во внимания судьбы до 700 тысяч беженцев с территории Украины за последние месяцы и судьбы миллионов русско-язычных, все еще проживающих в ней, реагируя на обращение властей Крыма, помня о сносах памятников и поджогах радикалами домов и офисов партий несогласных, верхняя палата парламента России проголосовала «за разрешение использования российских вооруженных сил в Украине — в Автономной республике Крым — до нормализации общественно-политической обстановки».

Что собственно не означает использование этих сил, однако подталкивает даже самых непримиримых к мирным переговорам. Экстренное заседание прошло в Совбезе ООН, состоялись телефонные разговоры на самом высоком уровне. Произошли подвижки в полит-элите самой Украины.

Сегодня один из депутатов от «Батькивщины» в знак протеста против того, что некоторые его коллеги «желают попиариться на ситуации в Крыму», вместо того, чтобы разрешать ее дипломатией, покинул заседание фракции. Да и заседание Верховной Рады показало, что воинственные речи больше не нужны никому. С инициативой создать спецкомиссию для многостороннего диалога выступил Виталий Кличко. Мировое большинство — простые люди и даже политики в эти непростые часы все чаще заявляют, что больше всего им хочется мира.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:

В моем турнире участвуют и украинцы - и девочки, и мальчики. И дети участвовали. Я бы пожелал им мира и добра - то, что сейчас делается у нас, когда они приезжают. Чтобы также дружили, также выступали. У меня там много родственников, чтобы приехали родственники ко мне. Конечно, они возмущены тоже до предела. Беззаконие просто. То, что мешает простому народу жить мирно, трудиться.

Так думают белорусы. И на спокойных улицах, и в вечно бурлящей сети. Да, собственно, так должны думать все, кому дорога и кем любима Украина.

Мнение пользователя anti_s:

Украина одна из крупнейших стран Европы, не забывайте... войны [там] не хочется...

Мнение пользователя antonio77:

Мир и жизни людей дороже любых политических интересов. Надо срочно садиться за стол переговоров и договариваться, учитывая мнения всех сторон.