Что объединяет Беларусь и Китай, как разгрузить поликлиники и почему пенсионеры танцуют на улицах? Репортаж «Картины мира»

Калийный контракт с Китаем – это, конечно же, серьезно. И, в целом, торгово-экономические отношения с Китайской Народной Республикой для Беларуси важны. В том числе важны и с политической точки зрения. Вести диалог с экономикой, которая может стать крупнейшей в мире, на равных не получится, не надо питать иллюзий, но делать это надо. И хорошо бы делать умело. А чтобы делать это умело, нужно хорошо знать Китай, особенности страны, я бы даже сказал, целого мира, где думают совсем по-другому. Съемочная группа программы «Картина мира» побывала в разных краях Поднебесной. И мы расскажем: почему там миллионы долларов тратят на создание искусственных болот, а миллиарды – на магнитные поезда? Для чего китайцы-родители выставляют своих детей на рынок женихов и невест? Как соседствуют квартиры за миллионы долларов и трущобы? А также почему панды конкурируют с дипломатами? И что такое агрогородок по-китайски?

Программа «Картина мира» отправляется в 5 городов Китая, чтобы нарисовать полную картину Поднебесной. Мы побываем в Пекине, Цинхуандау, Чендэ, Шанхае и Гуанчжоу. Но прежде нам предстоит преодолеть 6,5 тысяч километров по воздуху, 5 часовых поясов. Засечем, сколько времени займет. Надо проверить, сколько часов пройдет полет от Минска до Пекина с небольшой пересадкой. Поехали.

13 часов в пути, с обязательной пересадкой. Прямых авиарейсов между Минском и Пекином пока не существует. Аэропорт «Шоуду» – второй по пассажиропотоку в мире, новую жизнь получил во время подготовки к Олимпийским играм. А вот за 20-километровый путь в город придется заплатить. Большинство китайских скоростных автодорог платные. В среднем за доллар можно проехать 2 километра. Катание с ветерком ежегодно прибавляет к ВВП страны примерно 2%.

А вот самый популярный вид транспорта в мегаполисах – велосипед и все вариации на двух- и трехколесную тему. Для таких на пекинских улицах – специальная полоса, которая порой даже шире пешеходной. По грубым подсчетам, двухколесный транспорт во владении у каждого третьего китайца, а 95% всех велосипедов, выпускаемых в мире, производят именно в Поднебесной.

У Илай, водитель велорикши:

Есть специальный рынок, где продаются такие велорикши. Эта стоит 300 долларов.

У Илай раскрывает хитрости: крутит педали только когда едет один. Таким образом заряжает механизм велорикши. Садится пассажир – трехколесный транспорт катится сам. За его спиной, как правило, туристы.

Сейчас мы дадим возможность человеку прокатиться на месте пассажира, иностранного туриста. Здесь специальные варежки, чтобы было тепло.

У Илай уверяет: работа прибыльная. Говорит: в день – 100 юаней (это 18 долларов). Хотя, скорее всего, реальный заработок держит в секрете. Большинство таких же как он извозчиков работают нелегально. И профессия эта опасная. По статистике, на китайских дорогах в автоавариях каждые 10 минут погибает человек.

Хуан Чунь Ван, водитель:

Я не пристегнут. Да. Я просто маленького роста и мне нужно сидеть ближе к рулю. А пристегнутым неудобно.

В Китае действует бальная система штрафов. В год водитель может набрать не более 12 очков. Дальше придется расстаться с правами и сдавать экзамен снова. Не пристегнутый ремень – 2 балла, проезд на красный сигнал светофора – 6. 12 можно получить за серьезное превышение скорости и отсутствие номеров. Последнему, особенно в Пекине, – пристальное внимание. Госзнаки на авто регулируют количество машин в городе.

Хуан Чунь Ван, водитель:

Очень много машин. Особенно в часы пик 100% попадешь в пробку. Утром и вечером. Например, сегодня на дороги не могут выезжать машины с номерами, заканчивающимися на 4 и 9. Завтра нельзя 3 и 8. Это для того, чтобы разгрузить дороги.

Егор Заровкин, экономист:

С покупкой машин, в принципе, проблем никаких нет. Есть деньги – иди покупай. Проблемы с номером. Желающий должен участвовать в этой лотерее. И кому как повезет. Кто-то может выиграть номер в первый месяц, кто-то – через год.

И сейчас очередь на получение номера только в Пекине – полтора миллиона человек. В год разыгрывают около 200 тысяч разрешений. В 2014 году номер будут выдавать примерно каждому 133 желающему. Так власти борются с количеством машин.

Китай уже поставил мировой рекорд по самой длинной пробке – 260 километров. И только в Пекине – более 5 миллионов автомобилей, а 200 дней в году из-за смога местные жители не видят неба. В конце февраля – фактически очередной антирекорд: количество вредных элементов – 505 микрограммов на квадратный метр, что в 20 раз превышает допустимую норму. Смог окутал уже четверть страны. Бьют тревогу и аграрии, сравнивая погодные явления с ядерной зимой.

Алексей Селищев, старший корреспондент представительства «ИТАР-ТАСС» в Пекине, кандидат экономических наук:

Проблемы на самом деле большие, потому что эти десятилетия стремительного развития и игнорирования экологии сказываются, растет в Китае число онкологических заболеваний. И многие уже даже подсчитывают то, насколько колоссальны потери экономики идут от того, что люди просто болеют, что надо покупать лекарства.

Власти эту проблему пытаются решить. Во время подготовки к Олимпиаде часть промышленных предприятий перенесли подальше от Пекина, еще часть на период спортивных состязаний просто остановили. Бороться с опасным туманом в Китае планируют и при помощи экологически чистых авто. Производителям и владельцам таких машин будут предоставляться госсубсидии.

Ли Юньтин, начальник отдела исследований атмосферы Пекинского центра мониторинга окружающей среды:

С трех сторон Пекин окружают горы. Они мешают движению воздуха. На юго-востоке – низина, в отличие от северо-запада. И большая часть населения живет на равнине. Такое географическое положение усложняет ситуацию.

Поэтому и к растительности в Пекине – особый подход. Зимой на улицах каждый куст стараются уберечь от холодов. Укрывают от проезжей части.

Многие деревья в китайской столице имеют свои паспорта и даже имена. Кроме того, пекинскую растительность можно усыновить. То есть взять на «финансовые поруки» конкретное дерево. А отчисления пойдут на уход за ними. Ежегодно 12 марта в Китае проводят так называемый День посадки саженцев. Правда, это вряд ли спасет 25 миллионов деревьев – именно столько ежегодно требуется на производство 45 миллиардов деревянных палочек для еды.

В трех часа лета от Пекина находится один из самых древних городов мира – Гуанчжоу. Его основали ровно 2 876 лет назад. Раньше он был известен как Кантон. Сейчас Гуанчжоу – столица провинции Гуандун, самой экономически развитой области Китая. Это сборочный цех Поднебесной. ВВП провинции превышает полтриллиона долларов. Конечно, и этот промышленный центр столкнулся с проблемой чистого воздуха и воды.

Около 20 лет назад в окрестностях Гуанчжоу было организовано искусственное болото. Сейчас оно стало популярной туристической достопримечательностью. Платишь около 10 долларов за вход и можешь целый день здесь находиться, фотографировать птиц (болотных, перелетных) и кататься на катере. А для мегаполиса это болото играет также важную роль. Его здесь называют «почками Жемчужной реки».

Причем количество посетителей ограничено тремя сотнями в день. Чтобы шумные толпы приезжих не доставляли неудобства местной флоре и фауне. За последнее десятилетие в Китае площадь естественных болот сократилась на 340 тысяч квадратных километров. Это больше, чем территория всей Беларуси.

Нинюань Сю, заместитель генерального управляющего парка:

Чтобы обустроить вот это болото в окрестностях Гуанчжоу, наша компания потратила примерно 50 миллионов долларов. Отсюда до города – всего час езды на автомобиле. Многим хочется уехать из мегаполиса, чтобы ощутить здесь настоящую природу и показать детям диких птиц.

А вот панд в естественных условиях в Китае увидеть не так просто. Их всего-то осталось чуть больше тысячи в мире. Другое дело – зоопарки.

Как зубр – для белорусов, так и панда – для китайцев. Это национальный символ, животное, которое здесь просто боготворят. Их очень сильно охраняют. Внутрь в вольер зайти нельзя, два замка. Кроме того, еще в 60-е годы XX века охота на панд была запрещена. И сейчас человека, который посмеет убить панду, ждет смертная казнь.

Панда для Китая – не только национальный символ, но еще и животное политическое. С 50-х годов XX века в Поднебесной стали практиковать «пандовую дипломатию». Пекин дарил бамбуковых медвежат зоопаркам тех иностранных государств, с которыми хочет улучшить отношения. Сейчас подход к таким послам доброй воли изменился. Зарубежным зверинцам панд сдают в аренду на 10 лет. Каждый год стоит 1 миллион долларов. При этом, если у панды в такой командировке рождается детеныш, то он становится собственностью Китая.

Хи Веи, смотритель зоопарка:

Панды есть только у Китая. Это самые красивые в мире животные. Мы их очень любим. Они спят по 10-12 часов в сутки. За каждым зверьком у нас в зоопарке ухаживает по два человека.

«Пандовая дипломатия» не раз помогала Китаю. Например, в 70-е подаренные Соединенным Штатам Америки два бамбуковых медвежонка улучшили отношения между странами. Тогда же появился и термин «дипломатия пинг-понга». Прорыв в американо-китайском диалоге стал возможен после обмена игроками в настольный теннис.

Но не только во внешней политике Китая много витиеватостей. Внутренние дела в КНР решаются так же по-восточному тонко. В ноябре 2013 года прошел III пленум Центрального Комитета Компартии Китая XVIII созыва. Дежурное название скрывает мероприятие, которое западные СМИ окрестили «перестройкой». Китайское руководство решилось на проведение самых радикальных за 30 лет экономических реформ. Их лозунг можно сформулировать так: «меньше государства, больше частного капитала». Кроме того, на данном пленуме разрешили китайцам иметь второго ребенка, а также отменили прописку и сократили список преступлений, за которые полагается смертная казнь.

Томаш Саевич, руководитель бюро Польского радио в Пекине:

Пленум – одно из самых секретных мероприятий в Китае. В политическом виде его освещают только журналисты китайского главного пресс-агентства «Синьхуа» и китайского радио, телевидения.

Это Китай. Это другая политическая культура. Это другой вид политики. Так в этой стране все происходило в течение последних 30-40 лет. Когда вы будете ходить по Пекину, увидите транспаранты, где есть разные надписи, которые есть еще с 60-70-х годов.

Коммунистические транспаранты, красные флаги и солдат почетного караула (наверное, самый фотографируемый человек в мире). Партийные символы словно окружают главную китайскую площадь. Здесь и мавзолей председателя Мао, и Дом народных собраний, где проходят съезды и пленумы Коммунистической партии Китая.

Площадь Тяньаньмэнь. Экскурсоводы любят рассказывать, что она самая большая в мире. Но, на самом деле, это далеко не так. Даже в Китае есть Синайская площадь, которая в два раза больше этой. Что касается Тяньаньмэнь, по размерам сюда, на эту территорию, уместилось бы легко 6 площадей Независимости (таких, как в Минске) или 61 футбольное поле. Также на этой территории может расположиться миллион человек. Здесь же находятся и ворота небесного спокойствия. Это такая своеобразная трибуна. С нее в 1949 году Мао Цзэдун провозгласил возникновение Китайской Народной Республики.

Его называют Великий кормчий, он автор Большого скачка и культурной революции. Портреты Мао Цзэдуна по сей день украшают китайские города. Правда, только в таком исполнении. Изображения председателя руки известного Энди Уорхола в Китай ввозить запретили.

Красная книжечка (цитатник Мао) в свое время по тиражам превзошла Библию. Его портрет до сих пор на национальных банкнотах, а местная автомобильная марка «Хунци» (в переводе – «Красное знамя»), выпускает современную версию лимузина, на котором ездил Мао Цзэдун.

Он правил страной 27 лет. Именно Мао называют проводником коммунистических идей в Китае. Правда, марксизм-ленинизм он попытается заменить на собственный – «Маоизм». Многие из его действий, направленных на утверждение культа собственной личности, приведут Китай к экономическим проблемам.

Следующим у руля страны станет Дэн Сяопин. Его политику назовут «реформы и открытость». Экономику разделят на 4 сектора (военпром, сельское хозяйство, науку и производство) и возьмутся за модернизацию. Именно после рыночных реформ Сяопина китайский экономический локомотив уверенно станет на мировые рельсы.

Валерий Мацель, генеральный консул Республики Беларусь в Шанхае:

Нельзя не упомянуть архитектора китайских реформ Дэн Сяопина. Известна крылатая его фраза: «Не важно, какая кошка – черного или белого цвета. Важно, чтобы она хорошо ловила мышей». Критерием всех реформ должна быть сама жизнью. Эта тактика Китая, пошаговая, стремление не ломать, смотреть в прошлое, извлекать максимум того, что можно применить в будущем. Кстати, во многом этот опыт китайских реформ использовался у нас, в Республике Беларусь.

Цзянь Цзэминь продолжил идеи предшественника. Политик вывел экономику КНР на седьмое место в мире. При Цзян Цзэмине Китай вступил в ВТО и сделал заявку на лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Четвертому поколению руководителей во главе с Ху Цзинтао удастся получить для Китая статус второй экономики мира после США.

Весной 2013 года пост председателя КНР перешел к Си Цзиньпину. Он будет руководить страной ближайшие 10 лет. Говорят, его имя переводится как «стремящийся к справедливости».

Кстати, супруга председателя КНР Пэн Лиюань еще некоторое время назад была гораздо известнее своего мужа. В прошлом – популярная в Китае исполнительница народных песен. Ныне в чине генерал-майора руководит военным ансамблем песни и пляски.

Си Цзиньпин – руководитель Коммунистической партии Китая – самой большой в мире. Сейчас в ее рядах – более 80 миллионов человек. Структура – главный в стране борец с коррупцией. За 2013 год наказано больше 180 тысяч экономических преступников. Недавно КПК запретила военным покупать иномарки, а чиновникам останавливаться в гостиничных люксах. Указом запрещено есть дорогие блюда, к примеру, суп из ласточкиных гнезд или акульих плавников.

Александр Мальцев, главный редактор Интернет-издания о Китае (Шанхай):

Практически КПК так же, как у нас в Советском Союзе тебя преследует с самого детства, там есть также пионеры, октябрята. А уже в университете реально идет набор кадров в эту политическую партию, идут у них съезды, идет прием, вывешиваются доски номинантов в члены, кто прошел, кто ответственный, то есть фотографии с красным фоном, практически с красными галстуками. И это, конечно, мне кажется, большой билет в жизнь.

Пленумы Компартии в прямом эфире китайский телезритель не видел никогда. Мероприятие считают секретным. А ведь могли бы смотреть политические новости на самом большом мониторе в мире. Вот он, площадью 6 тысяч квадратных метров. Правда, транслируют на нем только рекламу. Главная медиа-площадка страны – Центральное телевидение Китая.

У жителей Китая может в прямом смысле заболеть рука, щелкая кнопки пульта, потому что только под логотипом «CCTV» выходит 37 телеканалов. И количество телеканала продолжает расти. Эта аппаратная для «CCTV» уже стала маленькой. Основная переехала в новое здание. А отсюда ведется дублирующее управление.

Из четырех десятков телеканалов большая часть – платные. В топе рейтинга китайских зрителей – новости, сериалы и шоу «Диктант», где проверяли знание иероглифов. Рост популярности компьютеров и смартфонов в Поднебесной привел к тому, что молодежь почти разучилась писать от руки.

Чжао Вэньцзян, заместитель начальника главной редакции Центрального телевидения Китая:

Благодаря усилию всех сотрудников, в том числе и зарубежных коллег, Центральное телевидение имеет неплохой рейтинг. Аудитория почти – 32%. Поэтому влияние Центрального телевидения на территории Китая безусловно.

На безусловном влиянии прилично зарабатывают. Годовой доход от рекламы на Центральном телевидении – 6 миллиардов долларов.

Штаб-квартира Центрального телевидения Китая по итогам 2013 года признана лучшим высотным сооружением в мире. А местные жители это здание уже давно прозвали «штанами» или «боксерскими трусами».

В моих руках находится «восточная жемчужина». Такими словами подписывают свои фотографии туристы, которые приезжают сюда, в Шанхай. Здесь на набережной можно сфотографироваться с гигантской открывашкой в руках, а также с 128-этажным штопором. А ведь еще 20 лет назад вот там были рисовые поля и рыбацкие деревни. А сейчас Шанхай превратился в финансовый центр не только Китая, но и всей Азии.

Телебашня «Жемчужина востока» является ровесницей стремительного взлета Шанхая. Это сооружение стало первой высоткой в деловом районе города. Ее построили в 1994 году. Причем изначально башня выполняла сугубо технические функции. Теперь же это еще и туристический объект, который принимает по 4 миллиона туристов в год.

Го И Фэн, заместитель генерального управляющего телевизионной башни:

Когда эту башню строили, район вокруг нее был занят полями и фермами. Самым высоким строением в окрестностях была пожарная вышка – 28 метров высотой. Это было чуть более 20 лет назад. Многие гости нашего города говорят, что Шанхай сейчас больше похож на Нью-Йорк, чем сам Нью-Йорк.

Местным Манхэттеном называют район Пудун. Сюда деньги хлынули после того, как здесь была создана особая экономическая зона. Приступая к модернизации экономики еще в конце 70-х, власти Китая решили пойти путем эксперимента. Дэн Сяопин выступил за то, чтобы «переходить реку, нащупывая камни». Было создано несколько особых экономических зон. Инвесторов завлекали масштабными налоговыми льготами, скидками на аренду, беспошлинным ввозом сырья, а также неограниченным доступом на внутренний рынок. В результате сейчас всего четыре такие особые экономические зоны в Китае производят 22% всего экспорта страны.

Цзян Чжэнхуа, заместитель директора департамента финансов и судоходства района Луцзяцзуй:

На первых порах мы были привлекательными для инвесторов именно из-за льгот. Сейчас же наше преимущество – качество обслуживания и традиционное трудолюбие. Мы смогли заслужить репутацию. И теперь уже репутация работает на нас.

Сингапур, Гонконг, Тайвань. Среди этих азиатских тигров Шанхай сейчас чуть ли не самый сытый. Здесь самый большой в мире порт, огромный объем трудовых ресурсов, и главное – прямой доступ на самый емкий в мире рынок, в том числе и финансовый.

Шанхайская биржа является одним из крупнейших фондовых рынков Азии. Она даже опережает по объемам знаменитую Токийскую биржу. Мы находимся в самом сердце этого заведения – это Зал торгов. Он способен вместить в себя тысячу человек. Однако сейчас он абсолютно пустой. И больше он никогда не заполнится и скоро превратится в музей. Потому что все сделки проходят онлайн.

Шанхайская биржа при этом – организация некоммерческая, которой руководит Комиссия по ценным бумагам. Причем здесь можно приобрести акции исключительно китайских компаний.

Для западных корпораций фондовый рынок Китая пока закрыт. Но открываются другие. В Шанхае функционирует самая большая в стране зона беспошлинной торговли. В городе расположен и крупнейший технопарк – важная база для инноваций и науки. Шанхай – один из самых крупных городов планеты. Здесь проживает более 20 миллионов человек. При этом нет ощущения тесноты – благодаря продуманной системе дорог и общественного транспорта. Посудите сами: шанхайское метро – самое длинное в мире. Протяженность подземки – более пяти сотен километров. При этом китайцы не мелочатся. В 2007 году здесь было прошло очередное удлинение метро. В один день открыли ни много ни мало 70 новых станций.

Чжан Линсян, генеральный директор операционного отдела шанхайского метрополитена:

Всего в метро в Шанхае до 2020 года будет вложено 33 миллиарда долларов. Планируем достроить за 6 лет еще 200 километров пути. Мы можем с Беларусью поделится опытом, как строить подземку. Обращайтесь.

И при входе в метро, и при входе в поезд на магнитном подвесе нужно проверять сумки.

Минимальная стоимость проезда – полдоллара. Окончательная цена зависит от расстояния. Еще дороже – специальный поезд, который ходит только в аэропорт. За одну поездку придется выложить 8 долларов. Но это объяснимо. Ведь поезд-то – висящий в воздухе, на магнитной подушке.

«Маглев» обошелся бюджету города в полтора миллиарда долларов. Чудо-поезд проезжает 30 километров, не делая при этом ни одной остановки и ни разу не касаясь рельсов. Это единственная в мире коммерческая железнодорожная линия на магнитном подвесе.

«Маглев» – это настоящий шанхайский экспресс. Самый быстрый и самый дорогой общественный наземный транспорт в мире. Сейчас мы движемся со скоростью 430 км в час. И это по городу – мы едем из района в аэропорт. И такая скорость, просто космическая, ощущается лишь только когда смотришь в окно.

Пекинские власти пытаются привлечь местных жителей к общественному транспорту и уже несколько лет не поднимают стоимость проезда в метро. Талончик стоит 2 юаня (в пересчете на белорусские это около 3 тысяч рублей). И это вне зависимости от того, сколько остановок нужно проехать, и вне зависимости от дальности поездок, и, судя по количеству человек в метро, людей это вполне устраивает.

В столице Китая метро – самый популярный вид общественного транспорта. Пекинская подземка по пассажиропотоку на 4 месте на планете. Несмотря на такую позицию в рейтинге, людей в вагоны иногда все же приходится запихивать.

Разве что в метро осознаешь: шестая часть населения сконцентрирована именно в Китае. В столице поднебесной – 20 миллионов человек. Это только по официальным данным. При этом со столичной пропиской – чуть больше половины, остальные – по временным разрешениям. Именно хукоу – так называется ценный документ, позволяющий называть себя горожанином – дает право на социальные льготы и покупку квартиры. Получить прописку непросто. Для этого необходимо прожить в Пекине не меньше года и быть очень ценным работником. При этом покупка жилья сильно ударит по кошельку. Средняя зарплата в столице – 700 долларов, а средняя стоимость одного квадратного метра жилья – около 4 тысяч долларов. Позволить себе собственную крышу над головой могут далеко не все.

Алексей Селищев, старший корреспондент представительства «ИТАР-ТАСС» в Пекине, кандидат экономических наук:

Разрыв увеличивается. Потому что здесь может и китаец ехать на трехколесном велосипеде, тут же рядом стоит «Ламборджини». Такой контраст, конечно, больно сказывается на нации.

При этом в Китае больше всего долларовых миллионеров – более миллиона человек. И три сотни миллиардеров. Таким рекордом не может похвастаться ни одна страна мира, поэтому роскошь здесь любят. В этом погребе, к примеру, состоятельные китайские артисты, чиновники и просто известные люди хранят свое вино. К слову, такая бутылка 10-летнего здесь стоит 3 тысячи долларов.

Как объясняют специалисты завода, к вину они относятся фактически как к живому существу. Здесь созданы все условия: температура – примерно плюс 17 градусов и можно слышать даже, как здесь играет классическая музыка. Кстати, одна такая бочка стоит примерно 5 тысяч долларов.

Молодое вино хранят под классическую музыку – прихоть владельцев завода. Один из учредителей – тот самый Сваровский, что покорил мир огранкой кристаллов. Теперь стразы – на бутылках.

Впрочем, появление на китайском алкогольном рынке европейских инвесторов – не случайность. За последние пять лет потребление красного вина в Поднебесной увеличилось втрое. А новый масштабный рынок стал привлекательным для европейских виноделов.

Цуэй Янжи, заместитель генерального директора завода по производству вин:

Пить вино в Китае стали относительно недавно. Обычно китайцы предпочитают водку. Это традиционный напиток. Но сейчас, чем дальше, тем популярнее становится вино. Кроме того, стало больше появляться предприятий по производству этого напитка. Появляется много европейских инвесторов в разных провинциях нашей страны, которые вкладывают средства именно в развитие виноделия.

Стоимость жилья и экология – согласно опросам, именно эти проблемы больше всего волнуют китайцев. Каждую свободную минуту они проводят вдали от городской суеты, на природе. Парки – самое популярное место. Замерзшее озеро приспособили для тренировок конькобежцев. Ледовых арен в Китае не много, но об этом чуть позже. Вот, конкурс фотографов, рядом режутся в карты, а кто-то играет на гармошке и, не стесняясь никого, поет.

Есть в Китае еще несколько своих «фишек». Вот, например, птички. Их заводят вместо домашних животных. Как у нас это обычно кошки, собаки, здесь, в Китае, это птички. Их обязательно выносят с собой на прогулку в парк, чтобы они подышали свежим воздухом.

Еще одна «фишка» – термосики. Они есть у каждого китайца в сумочке непременно. Что в нем, не догадаетесь никогда. Это не чай и тем более не кофе. Это обычный кипяток. И, говорят, что если в Китае вас не поили кипятком, вы не были в Китае.

Гимнастика, танцы и аэробика. Все это можно встретить в любом пекинском парке. Присутствующие здесь, кстати, – пенсионеры. И на заслуженный отдых в Китае уходят в таком же возрасте, как и в Беларуси. Мужчины – в 60, женщины – в 55 лет. Правда, вот только такой картины в минских парках пока не наблюдается.

Главные темы обсуждения пенсионеров – ноябрьский пленум Компартии. Там решили: время ухода на заслуженный отдых продлить и разрешить семьям иметь второго ребенка. Еще в 80-х годах XX века в Китае, опасаясь перенаселения страны, принимают программу «Одна семья – один ребенок». Как следствие – страна сталкивается со старением населения, которое уже угрожает экономическому развитию страны.

Чжу Жун, пенсионерка:

Разрешение иметь нескольких детей – это здорово. У меня один ребенок. Но если бы такое разрешение пришлось на мою молодость, конечно, я родила бы двоих.

Продолжателем рода в Китае считают именно сына. А вот девочке в качестве единственного ребенка обрадуются меньше. Мол, выйдет она замуж и с этого момента будет принадлежать семье мужа. Говорят, многие женщины, узнав пол ребенка на ранних сроках, идут на аборт. Таким образом, девочек в Китае теперь на 32 миллиона меньше, чем мальчиков. В будущем десятки миллионов мужчин не смогут найти себе супругу. Кстати, иметь в женах славянку здесь считают престижным.

На юге Китая, в Шанхае, браки рождаются на Народной площади. Это самый центр города. Здесь каждую субботу собирается рынок женихов и невест. Причем роль сводников выполняют родители одиноких горожан и горожанок.

Сабина Наги-Заде, студентка (Шанхай):

Мамы и папы приходят с фотографиями своих детей, сына или дочери, которым далеко не 15-20 лет. Бывает и 30, и 40. Они пишут какие-то положительные черты своего ребенка, предлагают жениться, выходить замуж, ищут им вторую половинку.

А вот Цзелань, которая попросила называть ее Леной, со своим супругом познакомилась по-европейски – в университете. Цзелань любезно согласилась показать нам, как живут современные шанхайцы.

Дуань Цзелань, житель Шанхая:

Сколько стоит квартира, где я сейчас живу? Примерно 7 млн юаней (это миллион долларов).

Цзелань и ее супруг Фенджи относятся к среднему классу. Она работает переводчиком, он – инженер. Живут с матерью супруга. В квартире – семь комнат. Апартаменты находятся в самом центре Шанхая, поэтому и стоит так дорого.

Дуань Цзелань, житель Шанхая:

Пока мы втроем живем. Нормально, можно, чтобы еще больше людей жило. Но пока просто не хотим. Пока детей в планах нет. Сейчас будет разрешено, чтобы было двое детей в семье. Рада ли я? Честно, для тех, кто живет в Шанхае, это все равно, потому что сейчас мало кто хочет ребенка, даже одного. Поэтому это только для тех, кто живет в деревне, в районах. Для нас это все равно.

А ведь еще желательно и собственным жильем обзавестись.

Дуань Цзелань, житель Шанхая:

Квартира, которая по карману, которую можно покупать, находится за городом. 500 тысяч юаней. Это почти 100 тысяч долларов. В маленьких городах, конечно, дешевле. Потому что все хотят в Шанхае, в больших городах. Поэтому очень дорого.

Есть ли для всех тут работа? Есть ли конкуренция? Есть конкуренция. И большая. Если получил хорошее образование, тогда еще легче найти работу. А остальным трудно.

Ванг Хонгсяо уже 75 лет. Она работала доктором, поэтому говорит, что пенсию получает хорошую.

Ванг Хонгсяо, пенсионер:

Очень быстро все в Китае развивается. Если пенсия достойная, то жить можно ни о чем не беспокоясь. Вот почему многие пенсионеры у нас в парках по утрам танцуют. Те, кто работал в госкомпаниях, они получают пенсию. Те, кто откладывал деньги в специальных фондах, тоже при деньгах. Остальные ничего не получают в старости.

Это, пожалуй, самое аутентичное жилье Китая – хутуны. Говорят, в Пекине подобных улочек больше, чем волос на голове. Запутаться в них проще простого. Ширина некоторых – не больше метра.

Такие постройки очень необычные, здесь можно видеть глухие серые стены, а окошки, если встречаются, то очень небольшого размера. Непременный атрибут хутунов – красные двери. Здесь и почтовые ящики, кому-то приходят письма. Здесь и велосипед – основное средство передвижения вместо автомобиля. Вообще, такие постройки сконцентрированы в центре города. Стоит здесь жилье гораздо дешевле, чем в других районах города. То есть снимать здесь комнату дешевле, чем обычную квартиру, поэтому такое место нередко выбирают для жизни иностранцы. Наверное, ради экзотики.

А вот так хутуны выглядят изнутри. Семья живет в этой комнатке (квартирой такое жилье назвать сложно) уже 40 лет. Дом передают по наследству. Удобства – на улице. Жить приходится в верхней одежде – зимой холодно.

Шэн Сунжен, житель Пекина:

Летом мы платим за электричество около 20 долларов в месяц. Зимой будет намного дороже. Все-таки комнату придется отапливать.

А вот так выглядит китайское село миллионеров. Хуаси – единственная деревня в мире, имеющая небоскреб. 36 тысяч человек живут здесь ни в чем себе не отказывая: у каждой семьи дом, несколько автомобилей и приличный счет в банке. 20% годового дохода деревни делится поровну между всеми жителями села. К слову, ВВП Хуаси – около 8 миллиардов долларов. Зарабатывают на многочисленный производствах вокруг деревни.

Су Сяоюн, житель деревни Бабаотхан:

Не удивляйтесь, что я в костюме веду вас в огород. Мы уже привыкли к туристам, здесь их очень много. А встречать нужно в достойном виде. Это наш заработок.

Су Сяоюн – житель деревни Бабаотхан. Это в 80 километрах от Пекина. Все населенные пункты в таком радиусе от столицы – что-то наподобие белорусских агроусадеб. Китайцы любят выезжать за город, и не столько ради чистого воздуха, сколько ради вкусной деревенской еды. Гастрономия – сфера заработка семьи Су Сяоюна. Эта теплица во всех смыслах кормит зеленью.

Су Сяоюн, житель деревни Бабаотхан:

Выращиваем много видов зелени. И все для того, чтобы готовить туристам. Это наш заработок. Этот вид растет круглый год, даже вот сейчас, зимой.

Его семья – 6 человек: родители, жена и двое детей. Последнее – редкость для Китая.

Су Сяоюн, житель деревни Бабаотхан:

В Китае можно иметь лишь одного ребенка. Но есть специальное разрешение. Если корни семьи из этой деревни (а наш род живет здесь уже 150 лет) и если первой родилась дочка, то разрешается родить сына, потому что сын – это рабочие руки. Только в этом случае можно иметь двоих детей. Нам повезло.

Владелец рыбной фермы из Гуанчжоу Цюй Цзяпин на работе о дресс-коде особенно не заботится. Показывает нам свое скромное жилище.

Цюй Цзяпин, фермер:

Это гостиная, там спальня, на улице туалет и кухня.

Цзяпин живет на этом искусственном острове с супругой уже четыре года.

Цюй Цзяпин, фермер:

Наша рыба еще слишком маленькая. Но через полгода она подрастет. Тогда можно будет осушить пруд, выловить всю рыбу и отнести ее на базар.

Таким образом, выдает свою коммерческую тайну Цзяпин, можно обзавестись 10, а то и 15 тоннами рыбы. Если все продать, то получится около 30 тысяч юаней. Это 5 тысяч долларов.

Цюй Цзяпин, фермер:

На эти деньги можно целый год потом жить. Доход получается примерно таким же, как у рабочих на фабрике. Только работа проще: покормил дважды в день рыбу, почистил пруд и все.

На чем только не зарабатывают предприимчивые китайцы. Так, к примеру, местная кухня требует использования большого количества масла. Некоторые мелкие забегаловки предпочитают покупать переработанное масло. Все бы ничего, если б не технология получения такого продукта. Его делают из сточных вод, собранных в дренажных канавах. Масло так и называется – «ди коу ю», что переводится как «помойное». По данным экспертов, ежегодно в Китае может производится до 3 миллионов тонн такой «мусорной» субстанции. Это 1/10 всего масла в стране. Это противозаконно, но погоня за прибылью пересиливает страх наказания.

Анна Морозюк, переводчик:

Я в начале самом, когда только приехала в Гуанджоу, питалась китайской едой, но через некоторое время она приелась. И я перестала ее просто есть.

Анна Морозюк в Китае живет уже более пяти лет. Работает переводчиком и бизнес-консультантом. Помогает китайским производителям найти покупателей в Беларуси и России. Когда диковинные яства есть надоели, Анна начала питаться лишь тем, что сама себе готовит.

Анна Морозюк, переводчик:

Многие говорят, и я думаю, что это все-таки 99% правды, что на рынке можно заказать обезьяну, которой мозг вскроют прямо при вас. И его можно прямо так, ложечкой кушать. Собак едят, кошек. Китайцы едят все, что движется. Крыс, хомячков. Все подряд. Причем такой рацион не от бедности. Здесь даже не скрывают, что готовится собака. Здесь есть рестораны, где готовят только собачатину.

Именно китайцы научили весь мир пользоваться вилкой, а сами садятся за стол с палочками. Кстати, стол этот обязательно круглый и вращающийся. Еда, с точки зрения белорусского желудка, специфическая, такие же и напитки. Вот, к примеру, молоко. Соевое. Коровье в Китае практически не пьют. Говорят, в организмах жителей поднебесной вырабатывается недостаточно фермента лактазы, необходимого для переваривания молочных продуктов.

В каждой китайской провинции свои рецепты. Одно и то же блюдо, приготовленное на юге или севере, может различаться кардинально. Отличаются и диалекты, причем настолько сильно, что два китайца из разных частей Поднебесной друг друга могут не понять.

Самое известное Пекинское блюдо – жареная утка.

Лю Дон, шеф-повар:

Внутренних частей уже нет, выпотрошили. Что дальше нужно делать? В этой емкости отвар из китайских трав. Теперь мы эту утку заливаем специальным сиропом из китайских трав. Имбирь. Теперь добавим специальные китайские приправы.

Как рассказал шеф-повар Лю Дон, эту уточку в чудесном отваре из китайских трав мы должны оставить вот здесь постоять на 6 часов. После этого уточка по-пекински отправляется в специальный духовой шкаф, где она будет томиться еще около пяти часов.

Утку по-пекински принято готовить на финиковых дровах или в закрытой печи. Повар Лю Дон предложил другой способ.

Сейчас мы достанем из духовки нашу приготовившуюся, но еще не до конца, уточку. Дальше, по всей видимости, мы ее будем кидать в огромный котел с маслом.

Лю Дон, шеф-повар:

А какая здесь температура? 240 градусов.

Кстати, я не был в Беларуси. Но у нас, в Пекине, есть московский ресторан. Знаю, там готовят белорусские блюда

Такое блюдо обойдется в 25 долларов. Кстати, прожаривается утка до такой степени, что есть ее можно с костями.

Нужно взять специальный хлебушек, здесь он пустой внутри, с дырочкой. Дальше берем кусочек утки по-пекински, макаем в специальный соус и закладываем. Такой получается хлебушек.

Традиционная утка по-пекински – это, конечно, вкусно, но самая настоящая и экзотическая китайская еда здесь, на пекинских улицах. Чего здесь только не встретишь. Скорпиончики живые. Похоже на жареную курочку.

Сами китайцы, конечно, подобные экстремальные изыски не едят. Скорее, остановятся и сфотографируют туриста-гурмана. Отведать скорпионов, кузнечиков или личинок можно с заходом солнца, когда открывается рынок. Ну, а сами пекинцы вечерами любят петь и танцевать.

Есть не только утка по-пекински, но и специальный пекинский танец. Называется «4 шага по-пекински».

А это уже китайские студенты учат белорусских своим песням. Весной 2012 года в Шанхае открылся Центр изучения Беларуси. Исследовать Синеокую решили в Восточно-Китайском педагогическом университете. Здесь готовят не только школьных учителей, но еще и ученых, госслужащих, бизнесменов и политиков.

Бэй Вэньли, заместитель директора Центра изучения России Восточно-Китайского педагогического университета:

Добры дзень, дарагія сябры. Работал в Беларуси 4 с лишним года. И Беларусь для меня – вторая родина. Скучаю. И самые-самые светлые воспоминания остались у меня о Беларуси, о белорусском народе.

Цюнь Чень, ректор Восточно-Китайского педагогического университета Шанхая:

Китайцы считают белорусов своими друзьями. Наш народ питаем огромную симпатию к вашей стране. Мы придаем большое значение сотрудничеству с белорусскими университетами. Мы имеем хорошие связи с БГУ, БНТУ, БГЭУ и Минским лингвистическим.

В Восточно-Китайском педагогическом сейчас учится около 40 студентов и аспирантов из Беларуси. Кстати, для многих из них образование и проживание бесплатно. Более того, им даже стипендия положена.

Анна Горина здесь уже более двух лет. Прилетела в Шанхай сразу после окончания минского иняза – совершенствовать китайский.

Анна Горина, студентка Восточно-Китайского педагогического университета Шанхая:

Почему вообще был выбран такой язык? Если честно, из таких перспектив меркантильных, я бы сказала, чтобы найти работу в большей степени, нежели меня интересовал именно как язык, но уже потом втянулась. Его интересно изучать как язык, как систему, как совершенно другой язык, отличающийся от индоевропейских языков. Ну, и затягивает.

Кстати, китайцы охотно едут учится и в белорусские вузы. Сейчас в нашей стране – более двух тысяч студентов из Поднебесной.

Сунь Сяотень, житель Шанхая:

Я очень люблю Беларусь, потому что, во-первых, люди там очень добрые. Например, водители всегда ждут вас, когда вы идете через улицу. Во-вторых, пейзаж красивый и зимой, и весной. Если у меня еще будет шанс, я хочу еще там погулять, я хочу еще, например, кататься на озере. И еще я хочу сделать шашлык на берегу Минского моря.

Учат в китайских вузах и премудростям традиционной медицины. Кто-то в нее верит, кто-то относится скептически. В Пекинском университете – студенты из 52 стран мира. Илларион, например, новый опыт увезет домой в Ставропольский край.

Илларион Ширеев, студент Пекинского университета традиционной китайской медицины:

Стипендия, которую выдает китайское правительство, если не посещать занятия более 3 раз, они могут забрать стипендию. Так же и на оценки смотрят. Если ниже 60%, тогда тоже могут забрать стипендию. Стипендия покрывает полностью обучение, все пять лет, жилье в общежитии (половину комнаты, если два человека живут в одной) и еду (около 1700 юаней в месяц).

Если китайский студент за обучение здесь платит примерно тысячу долларов, иностранный – в 6 раз дороже. Правда, применить некоторые методы на практике во многих странах все же не удастся – не признаны. Экзамены даже по иглоукалыванию сдают сами на себе. Здесь, хочешь не хочешь, в эффект поверишь.

Чжай Шуанцин, профессор Пекинского университета традиционной китайской медицины:

Например, совсем недавно мне попался пациент, у которого проблемы с мышцами. Он не мог их контролировать. Обращался к западной медицине – не помогло. Он даже хотел бросить лечение. Пришел к нам и через 2 месяца поправился.

Мы пришли в Центр китайской медицины для того, чтобы проверить ее на собственном примере.

Врач:

Раз вы простудились, значит будем делать иглоукалывание. В конкретных точках.

Вот. Вставляем иголки. Слезы, да? Тогда все правильно.

Не двигаясь, утыканный иголками, пациент лежит около двух минут.

Тем временем на кушетках по-соседству кого-то исцеляют полынью, она горит в этих железных ящиках. Так прогревают мышцы, лечат остеохондроз. А вот еще одно средство от простуды, которое назначили мне.

Оказывается, те самые банки, которые бабушка мне ставила в детстве, когда я болела, – из китайской медицины.

Напоследок, для закрепления результата, в определенные точки на ушах приклеивают зерна. Кстати, лечение травами – отдельное направление китайской медицины. Говорят, в смеси для отваров добавляют даже усы тигра, перемолотые рога носорога или древесных лягушек. За что имеют проблемы с защитниками животных. Поэтому местные врачеватели торгуют такими лечебными деликатесами из-под полы и за очень большие деньги.

Врач:

Травы отдаются строго по рецепту врача. Вот это дневные дозы. Пациенту это лекарство придется варить определенным способом.

В Китае так же, как и у нас, некоторые предпочитают врачей отблагодарить лично. Вот принесли картину. Передал очень известный художник, который в этой истории все же пожелал остаться неизвестным.

Ли Жуй, профессор традиционной китайской медицины:

Сестра этого художника не могла забеременеть больше 10 лет. Обычная медицина не помогала. И вот, как стало известно несколько дней назад, после длительного лечения у нас она родила ребенка.

Виталий Русинкевич получил диплом медика в Минске. Продолжить образование решил в Шанхае. Поработал в китайских клиниках, защитил здесь диссертацию. Причем в Поднебесной Виталий изучал вполне себе европейские методики исцеления.

Виталий Русинкевич, специалист по медицине:

Все присутствует здесь: всякие различные корни, скорпионы, они выращивают сороконожек, засушивают их, делают какие-то настои со скорпионами, с морскими звездами. Приносит ли это какой- либо результат, ни коим образом не обосновано.

Зато все больше здесь появляется современных клиник, которые скоро, по мнению Виталия, будут не хуже, чем на Западе.

Виталий Русинкевич, специалист по медицине:

Если, допустим, к нашему врачу приходят два человека, то здесь к этому врачу приходят 20 человек, потому что здесь объемы другие абсолютно. Есть некоторые госпитали, которые просто удивляют количеством операций проведенных. Только за счет этого у них колоссальный опыт, наверное, несравнимый ни с кем.

Вся медицина в Китае платная. Даже есть поговорка: «кто-то в семье заболел – все родство обанкротится». Стоимость обычного приема у врача в поликлинике начинается от одного доллара. Таким образом, пациенту приходится стоять в двух очередях: на оплату и на прием. В планах местных чиновников некоторые элементы медицины сделать бесплатными.

Виктор Буря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Человек имеет определенный лимит медицинских услуг, который может использовать в течение года. Который не ликвидируется, является переходящим. Более того, он может перейти к детям и внукам человека. Это очень интересная, на мой взгляд, форма. И мы соответствующие сигналы давали нашему Минздраву для того, чтобы поизучать эту тему. Здесь есть определенная рация, на мой взгляд. Но, объективно говоря, медицина при этом дорогая.

Синеокая и Поднебесная бок о бок и в спорте. Белорус Олег Горбенко в Китай когда-то приехал выступать за команду ветеранов спорта и остался здесь вот уже на 5 лет. Игрока минской «Юности» и защитника «Амура» пригласили поднимать китайский хоккей.

Олег Горбенко, главный тренер команды «Хокай» (Пекин):

У них проблема в командных видах спорта, где надо думать, разговора нет. С ними надо работать. Если работать, то, я думаю, они подтянутся.

Я сюда приехал в 2009 году. У нас была в Пекине 1 команда. Сейчас – 90 команд. По 10 человек 90 команд сейчас есть. То есть за пять лет они стали потихоньку развивать хоккей. Я сейчас вижу, что чуть-чуть началось движение к тому, что все-таки этот вид спорта они хотят на государственный уровень продвинуть.

Усиленные тренировки каждый день. Эти ребята даже живут и учатся на здешней спортивной базе. Олег Гарбенко признается: 20-летние спортсмены сейчас лидеры в стране. Учатся в том числе и на белорусском хоккее.

Хоккеист:

Очень хотим съездить на чемпионат мира в Беларусь. Жаль, не сможем участвовать, потому как в другой категории. Мечтаем о том, чтобы когда-нибудь попасть на чемпионат мира и играть на том уровне, на котором сейчас находится в том числе и белорусский хоккей.

На чемпионат мира по хоккею в Минск мечтает попасть и Лю Цзинминь. Именно он на посту вице-мэра Пекина готовил город к Олимпиаде. Теперь в планах чиновников столицы Поднебесной – выиграть право провести зимние Игры.

Лю Цзинминь, вице-мэр г. Пекина (1998-2013):

У вас будет отличный шанс показать всю страну. Я уверен, что это мероприятие будет способствовать развитию не только столицы, но и всей республики. В Пекине молодежь тоже увлекается хоккеем. А мы готовимся к проведению зимней Олимпиады в 2022 году, поэтому будем учиться у вас.

Кстати, за период подготовки к Играм более 4 тысяч детей назвали в честь Олимпиады. По-китайски это звучит Аоюнь. Кроме того, тысячи новорожденных получили имена в честь эмблемы Олимпиады, которая переводится как «Танцующий Пекин». Интересно, решится ли белорус назвать сына Волот?

Стадион «Птичье гнездо» в Пекине – самая большая стальная конструкция в мире. На своих трибунах он умещает 91 тысячу человек. Кстати, изначально планировалось, что этот спортивный объект будет накрываться раздвижной крышей, но на этой идее решили сэкономить. И сэкономили 150 миллионов долларов.

Зато теперь почти по 10 миллионов долларов в год городу приходится тратить на содержание объекта. Спортивные состязания с этих трибун увидишь нечасто. Иногда здесь проходят культурные мероприятия. Поэтому, чтобы вывести арену на самоокупаемость, есть идея превратить «Птичье гнездо» в торгово-развлекательный центр.

Олимпийскому стадиону в Пекине пытаются найти самые разные предназначения. Говорят, даже туристам здесь разрешено прокатиться на сигвее по беговой дорожке. А сейчас здесь монтируют огромную конструкцию. И здесь будут готовиться китайские лыжники-фристайлисты к Олимпиаде в Сочи. Вероятно, здесь тоже есть какой-то спортивный секрет.

Но даже такая строительная изобретательность не позволила китайцам долететь до высшей ступени пьедестала в этом виде. Олимпийское «золото» в лыжной акробатике досталось белорусам Антону Кушниру и Алле Цупер. Тем не менее, по количеству олимпийских медалей в летних видах Китай – в тройке лидеров.

Ли Сунь – тренер национальной сборной по настольному теннису. Из 5 олимпийских чемпионок по этому виду, три – его воспитанницы.

Ли Сунь, тренер национальной женской команды Китая по пинг-понгу:

У нас очень много людей занимается пинг-понгом. Есть из кого выбирать. Но и подготовка играет важную роль. У нас передовая техника, поэтому мы первые в мире. Прежде всего, у нас уже отработанный механизм от уровня провинций до государственного. Спортсмены проходят конкурс. Их очень много – выбираем лучших. Кроме того, спортсмены очень серьезно тренируются: по 4-5 часов в день.

Так выглядит национальная тренировочная база. Вроде бы, ничего особенного. Может быть секрет спортивных успехов в этих транспарантах? Коммунистические лозунги с растяжек призывают трижды улучшить свою технику, всесторонне развиваться и не лениться. Кстати, белорусских спортсменов считают серьезными конкурентами.

Ли Сунь, тренер национальной женской команды Китая по пинг-понгу:

Ваш белорусский спортсмен Владимир Самсонов – просто гений. Он очень талантлив. Если память мне не изменяет, он в 1997 году попал в поле зрения. И до сих пор проявляет себя очень хорошо. Это для нас замечательный пример для подражания Он один соревновался с нашими спортсменами уже четырех поколений.

Ли Сяося, чемпионка Олимпийских игр-2012:

Я знаю ваших Павлович. Сестры очень известные, приходилось играть. И Владимир Самсонов очень талантливый. Но пока, мне кажется, вашим спортсменам пока не хватает умения вращать мяч.

Ли Сяося – олимпийская чемпионка пекинских Игр. Сейчас занимает третью позицию в мировом рейтинге. Кстати, в первой десятке женского пинг-понга семь спортсменов именно из Поднебесной.

Запретный город в Пекине – самая большая резиденция в мире. Отсюда Китаем правили 24 императора династий Мин и Цин. Больше 2 веков назад тогдашние руководители государства возвели дачу в 250 километрах от столицы. В город Чэнде император любил выезжать на охоту, а его свиту в несколько тысяч человек нужно было где-то разместить.

Джань Кайсуань, историк:

Это территория императорского дома, здесь 9 дворов. Первый двор – это вход, второй – что-то вроде приемной императора. Следующий двор – там Император принимал посетителей. В следующем дворе он переодевался, мог немного отдохнуть, выпить чаю. Еще в одном дворе хранились аксессуары для обслуживания императора. А двор, где мы с вами находимся, – здесь была спальня.

На здание главного дворца выходят ворота дюжины храмов, расположенных вокруг. Они разделены на 8 групп – для каждой народности: например, тибетцев, монголов или уйгуров. В одном из храмов – самая большая в мире деревянная статуя буддистской богини Бодхисаттвы c четырьмя десятками рук.

Джань Кайсуань, историк:

Основных народностей в Китае 8. Они периодически между собой воевали. Император хотел, чтобы каждый из них мог прийти в свою церковь, чтобы не было разногласий. Тогда же 8 храмов управлялись напрямую цинской администрацией. В настоящее время государство не контролирует, а больше защищает церковь: если нужна реставрация или охрана. Но в дела религии государство не вмешивается.

Обороняли империю при помощи Великой китайской стены. Причем перестраивали ее трижды. Династии Цинь, Хан и Мин. Самая большая конструкция в мире – еще и самое длинное кладбище. Стройка стоила жизней более миллиона человек.

Строить Великую стену китайцы продолжают, можно сказать, до сих пор. И заключается это строительство в постоянной реставрации. Даже сейчас далеко не на всех участках, где открыт доступ для туристов, можно увидеть ту самую стену в первозданном виде. Вот, можно сравнить: эту часть стены построили в XXI веке, а эту – 500 лет назад. Кстати, тогда для укладки вместо цемента использовали рисовую кашу.

Летом здесь не пробиться среди туристов, а зимой – отличное время уединиться с мировой достопримечательностью. Некоторые этим пользуются. По официальным данным, длина великой конструкции – 8 тысяч 850 километров. Немногим больше расстояния между Минском и Пекином.

Этот участок Великой китайской стены, хоть и не самый популярный среди туристов, зато самый интересный. Это место называется «Лаолонгтоу» что в переводе означает «голова старого дракона». Именно отсюда, из Бохайского залива, который потом впадает в Желтое море, и начинается самая огромная постройка мира. Действительно, чем-то похоже на голову дракона, который приземлился сюда, чтобы напиться воды из моря.

Моу Жэнцюань, художник:

На этой картине изображено как раз это место («Лаолонгтоу») и дракон. Есть китайская легенда, что когда было начало сотворения земли, существовал дракон, который охранял землю.

Великая китайская стена именно отсюда, из города Цинхуандао, по всему Китаю извивается словно дракон, уверен художник Мой Женьцюань. Его работы – в старинной китайской технике.

Моу Жэнцюань, художник:

Обычно эти картины покупают не для квартиры. А для коллекции. Это хорошая инвестиция. Например, эта картина не продается. Цену, которую я за нее хочу, вряд ли кто-то заплатит.

В галерее нам объяснили: стоимость картин в среднем – 250 тысяч долларов. Такая обойдется в несколько миллионов. На каждой – печать Моу Жэньцюаня. Художник еще и искусный каллиограф. Кстати, в Китае больше 40 тысяч иероглифов. Чтобы общаться, достаточно знать 500. При этом одно слово обычно состоит из двух иероглифов. Например, в слове «добро» сошлись «мать» и «ребенок».

Моу Жэнцюань, художник:

Наклонная. Хорошо. Теперь вертикаль. Отлично. Теперь ведем горизонталь, останавливаемся и вниз. Одна, вторая горизонталь. Хорошо. Теперь макаем кисть.

Вот так выглядит иероглиф «Беларусь». В китайском означает два слова: «белый» и «Россия».

Моу Жэнцюань, художник:

Ведем вертикаль. Хорошо. Посмотрите, для первого раза получилось отлично.

На столе – сверток. Будущий пейзаж города Цинхуандао. Вдохновения здесь хватит не на один шедевр.

Здесь, в Байдайхэ есть один из крупнейших в мире парков по наблюдению за птицами. Можно покормить специальным кормом. С собой ничего приносить нельзя. Можно корм приобрести здесь и покормить птиц. Они уже знают, что туристы добрые, сразу садятся на голову в прямом смысле.

По китайским меркам, этот город – что-то наподобие белорусского райцентра. Правда, живут здесь 2 миллиона человек. Экономика городка – это туризм, стекольная, металлургическая и автомобильная промышленности. Но основной доход в кошелек Цинхуандао приносит порт. Морская гавань здесь – с самым большим в мире угольным потоком.

Артем Жданов, журналист:

Проблема в том, что Китай еще не перешел еще на газ или другие альтернативные источники энергии. Очень много потребляется угля. Китай, если мне не изменяет память, лидер по потреблению угля в мире. И они это понимают. Опять же, на многих съездах и собраниях часто обсуждается именно вопрос экологии. И Китай хочет стать как и во всем лидером как в источниках энергии, так и автомобилях.

В год здесь перевозят больше 200 миллионов тонн угля. В день с причалов отправляются около сотни судов. Инженер Юэ Дзюн работает в порту уже четверть века. Делится: зарплата одна из самых высоких в городе.

Юэ Дзюн, инженер порта Цинхуандау:

Всего в порту работают 20 тысяч человек. Для нас, для всего города Цинхуандау это очень важный объект. Я получаю примерно тысячу долларов в месяц. Это выше, чем в городе. Все-таки вредное производство.

Каждый год сотрудники угольного порта проходят обязательный медосмотр. Эта работа действительно из пыльных.

Сейчас мы находимся как раз на огромном танкере грузоподъемностью в 30 тысяч тонн. И можем видеть, как загружается уголь в огромный корабль. Кстати, сам этот танкер называется Ваньюэн, что в переводе означает «дальний» (или «далекий»), и отправляется он на юг Китая, в город Гуанчджоу.

В Гуанчжоу порт появился уже 2000 лет назад. Именно здесь начинался морской шелковый путь. Сейчас товары из Гуанчжоу расходятся по всему миру. В том числе и на север Китая. Ведь, как говорят, здесь, в окрестностях города, располагается чуть ли ни половина всех фабрик и предприятий, которые работают на экспорт.

В Гуанчжоу проходит, пожалуй, самая масштабная выставка в мировой торговле – Кантонская ярмарка. Дважды в год в этот город съезжаются бизнесмены со всей планеты. Покупатели ищут производителей. Производители завлекают покупателей. Объем контрактов и сделок, заключенных на Кантонской ярмарке, превышает десятую часть всего китайского экспорта.

Черри Хоан, менеджер:

Это фантастическое мероприятие для нашего города и для всего мира. Выставляется очень много компаний, представлена различная продукция, красочное шоу, и идет презентация возможностей китайской экономики. Вот почему ярмарка так популярна.

В Гуанчжоу – около сотни оптовых рынков и десятки тысяч промышленных предприятий, заводов и фабрик.

Час езды от центра Гуанчжоу – и мы оказались на рабочих, производственных окраинах. Сейчас Айк покажет, как здесь, в Китае, шьют одежду на местных фабриках.

В этом здании располагает семь цехов – каждый на отдельном этаже. Причем владельцы этих мануфактур называют свои предприятия фабриками.

Айк:

Название фабрики символичное. В переводе оно означает «зарабатывать больше денег».

Это стоит примерно 40 американских долларов. Товар готов для отгрузки в США.

Здесь шьют одежду для всего мира. Работают исключительно на заказ – никакого творчества и самодеятельности. Иностранные компании присылают эскизы, через 15 дней партия одежды готова.

Хонг Пин, менеджер фабрики:

Шьем ли известнын марки? Нет, не шьем – слишком большая опасность. Сейчас проверки устраивают очень жесткие. У меня есть знакомые, которые занимались производством подделок. Слишком серьезное наказание, и они больше не занимаются этим.

Трудовой день здесь длится 12 часов. Зарплата у рабочих – по 500-600 долларов в месяц.

Хонг Пин, менеджер фабрики:

Сейчас очень трудно найти работников, дефицит кадров. Потому что многие работают на себя дома.

А сейчас здесь, в Гуанчжоу, мы посетим не совсем обычную китайскую фабрику. Вот в этом здании шьют для деятелей Коммунистической партии Китая и для иностранных президентов.

В этой мастерской создают картины из шелка. Кантонской вышивке более тысячи лет. Работы этих искусниц украшают правительственные здания и служат традиционными подарками для зарубежных делегаций.

Ручная работа. Нити – из натурального шелка. Такую картину потом смогут продать за 30 тысяч долларов.

Ву Деи, мастер по вышивке:

Я с детства увлекаюсь вышивкой. После школы я проработала на фабрике, а потом попала в эту мастерскую. Кантонской вышивке я уже посвятила 20 лет своей жизни.

Как мне ваша работа? Да, хорошо, главное, что вы идете ровно вдоль линии. На шелке есть изначально рисунок, направление, по этому направлению нужно вышивать. Направление соблюдаете, а вот над техникой надо еще поработать. Отточить мастерство.

Но, конечно, черный рынок подделок все еще процветает в Китае.

Если свернуть несколько кварталов от деловой части Шанхая, то можно оказаться в старом городе. Вот он, такой Шанхай был еще годы назад. И сейчас мы посмотрим, как здесь можно купить европейские бренды, сделанные в Китае, и которые продаются под видом настоящих.

Настоящие часы знаменитой швейцарской фирмы. Швейцария? Сколько? Цена – 700 юаней (115 долларов).

После непродолжительных торгов цена падает в 4 раза.

Говорим, что надо сходить – деньги поменять. Чтобы не потерять клиентов, товар готовы отдать в кредит.

Наша проводница скрылась за металлическими дверями. Внутрь не снимают снимать. Я попросил принести товар сюда.

Мы были близко к тому, чтобы купить за 15 долларов французский шарфик из чистого кашемира.

Если отъехать от этой улицы подделок буквально три километра, то можно оказаться в космосе.

Чтобы попасть в космическую капсулу, необходимо подняться всего лишь на высоту 351 метр над уровнем моря. И это все здесь, в Шанхае. Вот так вот, по представлениям китайцев, должна выглядеть идеальная космическая станция.

Тянь Юйлун генеральный секретарь Китайской национальной космической корпорации:

Иностранные журналисты к нам еще не приезжали. Обычно наши, только наши, китайские.

Космическая отрасль Китая, пожалуй, самая секретная. Снимать что-либо в здании Национальной корпорации нам запретили, запись интервью только в пределах этой комнаты. Впрочем, не удивительно. Планы покорения вселенной здесь строят с космическими масштабами. Из запланированного – отправка человека на луну в 2020 году и строительство собственной орбитальной станции. Кстати, на спутнике Земли уже работает аппарат под названием «Нефритовый заяц». Луноход изучает грунт космического тела.

А вот так будет выглядеть новый спутник связи, который Беларусь и Китай строят вместе.

Тянь Юйлун, генеральный секретарь Китайской национальной космической корпорации:

Сотрудничество в космической сфере между Китаем и Беларусью – очень важное направление в наших отношениях. В этом мы достигли практических успехов. Вот, к примеру, будущий спутник связи. Он будет создан при помощи китайских технологий. Это очень большой прорыв и успех между нашими государствами в развитии и создании телекоммуникационных спутников. Уверен, что под поддержкой государств наше сотрудничество в космической сфере будет развиваться динамично и выйдет на более высокий уровень.

Космическая отрасль – лишь одна из сфер сотрудничества государств. Сегодня Беларусь и Китай совместно выпускают автомобили, сельхозтехнику. Годовой товарооборот между государствами – 3 миллиарда долларов. И цифра будет расти. Минск и Пекин – стратегические партнеры. Об этом говорили и лидеры стран – Александр Лукашенко и Си Цзинпин.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Особенность этих переговоров состоит в том, что это беспрецедентная открытость, это открытость наших отношений. Вы очень точно сегодня сказали на переговорах, что мы выходим на новую ступень наших отношений – ступень стратегического партнерства, и для этого надо выработать на перспективу новую программу, «дорожную карту». Это абсолютно то, что нам сегодня нужно.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Наши отношения неуклонно развиваются, преодолевая ступени одну за другой. В настоящий момент мы фактически вышли на беспрецедентно высокий уровень. И вот наступил новый этап стремительного развития двусторонних отношений. И в этот исторический момент ваш визит, я уверен, обязательно придаст дополнительный стимул дальнейшему двустороннему развитию сотрудничества между нашими странами.

Белорусские колесные тягачи тоже в китайском тренде. Раньше технику поставляли из Минска, сейчас наладили собственное производство в Китае. Теперь здесь собирают около 200 машин в год. А тягачи даже участвуют в Китайских национальных парадах.

Альберт Нетиевский, руководитель представительства МЗКТ в Пекине:

Вот, к примеру, техника по государственным заказам. Стремимся больше упор делать на сотрудничество с компаниями, которые заинтересованы в нашей технике с точки зрения народно-хозяйственного использования. Вот, техника для монтажа нефтяного оборудование.

Посол Виктор Буря показывает белорусскую карту присутствия в Поднебесной. В Харбине, что на севере страны, сразу несколько сборочных производств. Здесь выпускают тракторы и комбайны. Правда, тягаться нашим силачам с китайскими аналогами иногда бывает сложно.

Виктор Буря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Рынок емкий, несмотря на то, что он конкурентосложен. Поскольку Китай ежегодно наращивает собственное производство техники. Китай на сегодняшний день достаточно хорошо преуспел в 60-, 80-сильных машинах. Начало производство уже и 140-сильных машин. Но задел определенный технический задел, упреждающий, мы имеем и на него опираемся.

Чжан Гуйлинь, президент группы компаний BUCC:

Это президент, господин Лукашенко. Это председатель КНР Си Цзиньпин. А вот здесь позади – это я.

Чжан Гуйлянь, руководитель Китайского строительной компании, гордится сотрудничеством с Беларусью. Этот факт даже отразили на корпоративном глобусе. На нем отмечены три десятка стран. Беларусь, в отличие от других государств, звездой – важный регион.

Из окна кабинета – олимпийский стадион «Птичье гнездо». Компания ВUCC принимала участие в его возведении. Пекинская корпорация входит в топ крупнейших подрядчиков мира.

В белорусской копилке китайских объектов – гостиница «Пекин». Сейчас там ведут отделочные работы, а 1 мая примут посетителей. Жилой микрорайон Лебяжий. Эти дома тоже возведены благодаря специалистам из Поднебесной. Еще в двух справят новоселье летом. Кроме того, по предложению белорусского Правительства китайские партнеры рассмотрят и возможность застройки городов-спутников Минска.

Чжан Гуйлинь, президент группы компаний BUCC:

В Минске инвестклимат хороший, да и сам народ. Мы придаем большое значение проектам в Беларуси. Кроме строительства гостиницы и микрорайона будем принимать участие в реконструкции аэропорта. Это очень важный объект в республике.

Промышленные объекты – тоже сфера интересов китайских инвесторов. Компания «Citic construction» возвела в Беларуси сразу три новые цементные линии. Этот факт вице-президент даже отразил в книге «Беларусь глазами китайцев»

Чэнь Сяоцзя, вице-президент компании «Citic construction»:

В церемонии ввода в эксплуатацию цементного объекта принимал участие Александр Лукашенко. Он своими руками нажал кнопку ввода в эксплуатацию объекта. Мы этим событием очень гордимся. Тогда президент на площадке дал указания построить еще больше таких объектов, которые бы работали с экологическими технологиями. Мы готовы приложить все усилия, чтобы оказать содействие развитию экономики Беларуси.

Из подрядчиков – в инвесторы. В планах компании вложить усилия и средства в новые проекты строительство сахарного завода и производство кальцинированной соды.

Чэнь Сяоцзя, вице-президент компании «Citic сonstruction»:

Мы будем принимать участие еще и в строительстве объекта по производству искусственного камня в Беларуси. Кроме того, сейчас налаживаем контакты для создания совместного проектного института, который будет работать не только на территории Беларуси, но и в прилегающих странах. Ведем переговоры и по строительству объектов в сфере солнечной энергетики.

И это еще далеко не все. Недавно Минск и Пекин подписали так называемую «дорожную карту» на ближайшие 5 лет. Это своеобразный план стратегического взаимодействия и первый долгосрочный документ (такой подписывают только с самыми важными партнерами). Среди проектов – и сотрудничество в химической отрасли. Китайская корпорация готова инвестировать 220 миллионов долларов в новое производство. Станет больше и автомобилей китайской марки «Джили», которые собирают в Беларуси. В год – 120 тысяч машин и перспективные для Китая рынки: Таможенная тройка и Евросоюз.

Более 30 миллионов контейнеров ежегодно проходят через порт Шанхая. Надо сказать, что эта гавань является самой крупной в мире и по грузообороту занимает первое место вот уже 8 лет. Можно быть точно уверенным, что где-то здесь, в доках, находятся и белорусские товары, ведь именно через порт Шанхая удобно поставлять нашу продукцию сюда, в Китай.

Главная статья нашего экспорта в Поднебесную – это калийные удобрения. Этот рынок – один из самых важных для белорусского производителя. Конкуренция здесь высокая – около половины объема всех удобрений китайцы производят сами.

Руслан Дрозд, директор представительства Белорусской калийной компании в Пекине:

У нас есть 3 таможенных склада в Китае, с которыми есть договоренности: 2 на севере, 1 на юге. Это удобно. Допустим, сегодня партнеру надо быстро получить какое-то количество удобрений. Пожалуйста, мы согласовываем объемы, смотрим какое наличие на складе и максимально быстро отгружаем. Это удобнее для всех, это является нашим определенным конкурентным преимуществом.

С 2006 года в Шанхае работает и представительство концерна «Белнефтехим». В штате всего несколько человек, которые ежегодно продают сюда, на юг Китая, продукции на 20 миллионов долларов.

Ян Масловский, директор ООО «Белнефтехим Шанхай трейдинг»:

Транспортное плечо очень длинное, поэтому мы поставляем сюда более углубленно переработанную продукцию. Мы также планируем создание собственной производственной базы, хотим организовать переработку нашего полиамида с дальнейшей реализацией китайским потребителям непосредственно на рынки Китая.

Никакие переговоры в Китае не обходятся без чашки чая. Шутки ради говорят: некоторые сорта традиционного напитка могут даже завершить диалог быстрее, мол, обладают мочегонным эффектом. Впрочем, важно для китайцев не только что пить, но и как. Поэтому и существуют специальные чайные дома.

Сорт, который предложила заварить мастер Ен-Ен, называется «Улон» – традиционный китайский зеленый чай. Здесь вряд ли могут представить каково это: насыпать в кружку заварку и залить кипятком. Для приготовления ароматного отвара куча приспособлений: графины, сита, инструменты для замера порций. Для «Улона» и соответствующая температура воды – 100 градусов.

Принципиально важно: левой рукой берем крышку, правой берем чайник.

Ен Ен:

Наливайте по кругу.

В соответствии с традицией, напитком должно быть заполнено примерно 70% кружки. Оставшиеся 30, как говорят здесь, – место для «дружбы между людьми»

Ен Ен:

В Китае говорят: держать можно только двумя пальцами, а другим третьим поддерживать. Для женщин можно отставить мизинец в сторону. Кисть похожа на платье.

Из такой чашки горячий напиток выпивают тремя глотками. Первый – чтобы распробовать, второй – поразмышлять, третий – любоваться.

Жасминовый чай пьют из специальных чашечек. По-китайски они называются «кайуань». Здесь все продумано: крышечку сперва нужно понюхать, почувствовать жасминовый аромат, затем этой же крышечкой отодвигаем листики и можно пробовать чай.

Каждому объекту на столе отведена своя роль. Даже в такой пиале: крышка означает небо, тарелка землю, а непосредственно чаша – это человек.

На самом деле, не все чайные церемонии проходят с таким пафосом и лоском. Чтобы убедится в этом, мы решили заглянуть в одну обычную шанхайскую чайную лавку. Нашим проводником в мир этого напитка будет Сабина – студентка из Беларуси, которая здесь, в Шанхае, учится.

Сабина Наги-Заде, студентка (Шанхай):

Можно всегда понюхать, попробовать. Пахнет хорошо. Есть ли разница, где покупать чай? В таком магазинчике или супермаркете? Иногда бывает разница, но в основном они привозят из одних и тех же мест. Просто зависит от цены. тут очень много бывает много иностранцев – они продают дороже.

У них часто есть такие статуэтки. Их кипятком обливают, они меняют цвет. В более продвинутых местах было бы так.

Попутно Цзин рассказывает свою историю: ей 26 лет, родилась в чайной провинции на юге. Бизнес у нее семейный: с родственниками чай выращивают и продают в мегаполисе.

Цзин:

Вот этот чай хорошо пить для зрения, для глаз. Когда за компьютером много работаешь, полезно этот чай пить, глаза защищает. Листья можно прикладывать к коже – улучшает ее. Очень много полезных элементов в этом напитке. Поэтому в Китае его все и любят.

Страна контрастов – про Китай эта фраза не звучит банально. Только здесь на одной стороне улицы могут есть скорпионов, а за углом – лакомиться деликатесами от французского шеф-повара. Производить одноразовый ширпотреб и в то же время запускать самые быстрые в мире железные дороги. Это многообразие делает Китай страной больших возможностей. Быть может, в этом и переплетаются интересы Поднебесной и Синеокой.