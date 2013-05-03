Белорусские сенаторы одобрили проект закона «О племенном деле в животноводстве» и поправки в закон о народном искусстве

Новости Беларуси. Продукция белорусских животноводов будет конкурентноспособна на рынках ВТО. Парламентарии одобрили проект закона «О племенном деле в животноводстве» на заседании второй сессии Совета Республики. Документ направлен на создание оптимальных условий для развития животноводческой отрасли.

Усилится контроль за соблюдением необходимых норм специалистами и руководителями хозяйств. Речь идет и о создании реестра племенных животных и стад.

Николай Радоман, член постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Это создаст те условия, которые сегодня неизбежно требуют в ВТО сегодня. Уже многие страны это создали. Это прослеживаемость жизни животного от рождения и, можно сказать, до стола потребителя. Это очень важно на сегодняшний день. Так требуют сегодня другие страны. Поэтому для нас как экспортноориентированной страны по продуктам животноводства принятие одного закона, второго очень важно.

Всего в повестке дня было девять вопросов. Белорусские сенаторы также одобрили поправки в закон о народном искусстве. Предполагается, что предприниматели, которые производят изделия традиционных народных промыслов из натуральных материалов, получат право на такую же господдержку, как и организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Сорока, член постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор ГУ «Дворец культуры Молодечно»:

Былі выпрацаваны стратэгіі захавання народных промыслаў-рамёстваў. Такім чынам, каб захаваць актуальнасць і падтрымаць цікавасць у вялікай групы насельніцтва, менавіта арганізацыі народных промыслаў-рамёстваў, індывідуальных прадпрымальнікаў, якія займаюцца вытворчасцю вырабаў народных промыслаў-рамёстваў.

Прыняцце гэтага закону будзе спрыяць удасканаленню заканадаўства ў сферы культуры.