Новости Беларуси. Испанский визовый центр открывается 3 мая в Минске. Он будет осуществлять ряд функций консульского отдела посольства Испании в Российской Федерации, связанных с приемом заявлений на оформление шенгенских виз. В частности это касается взимания консульского сбора, проведения проверки правильности оформления визовой анкеты и наличия всех необходимых документов, электронной записи личных данных заявителей.

При этом все решения по предоставлению виз будут по-прежнему приниматься исключительно консульским отделом посольства Испании в Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.