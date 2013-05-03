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Испанский визовый центр открывается 3 мая в Минске

03 мая 2013 06:11
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Новости Беларуси. Испанский визовый центр открывается 3 мая в Минске. Он будет осуществлять ряд функций консульского отдела посольства Испании в Российской Федерации, связанных с приемом заявлений на оформление шенгенских виз. В частности это касается взимания консульского сбора, проведения проверки правильности оформления визовой анкеты и наличия всех необходимых документов, электронной записи личных данных заявителей.

При этом все решения по предоставлению виз будут по-прежнему приниматься исключительно консульским отделом посольства Испании в Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Шенгенская виза

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