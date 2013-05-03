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В Аргентине отменено около 500 автобусных рейсов из-за общенациональной забастовки водителей

03 мая 2013 09:38
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Новости Аргентины. Аргентину парализовала общенациональная забастовка водителей. По всей стране отменено около 500 автобусных рейсов. Во многих крупных городах страны не работают автовокзалы. Бастующие требуют увеличения заработной платы.

Накануне профсоюзные лидеры провели переговоры и министром труда. Однако они закончились безрезультатно. Акция объявлена бессрочной.

В Аргентине это уже вторая подобная забастовка. Первая прошла в начале января, в самый разгар сезона отпусков. Тогда забастовка продлилась всего полтора часа и не привела к существенному ущербу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Забастовка

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