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Экс-премьер-министру Италии Сильвио Берлускони было отправлено письмо с пулями и порошком

03 мая 2013 06:39
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Новости Италии. Сильвио Берлускони получил угрожающее письмо. Бывшему премьер-министру Италии чуть не доставили конверт с пулями и порошком. Эти предметы обнаружили сотрудники почты во время проверки корреспонденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было ли в письме послание, неизвестно. Не установлен и отправитель. Однако уже есть несколько версий, почему был выбран именно этот адресат. В частности, кресло премьера Италии совсем недавно занял Энрикко Летта – племянник ярого сторонника Берлускони. Этот факт, как считают политологи, мог взбудоражить общественность.

# Выборы в Италии

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