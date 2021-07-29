Александр Вольфович встретился с послом Азербайджана. Стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности

Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июля состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в нашей стране Латифом Гандиловым.

На встрече комплексно обсудили итоги многолетнего межгосударственного взаимодействия в различных сферах, а также результаты двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности двух стран. Госсекретарь Совбеза поблагодарил дипломата за большой личный вклад в развитие стратегического партнерства и активное участие в продвижении взаимовыгодного белорусско-азербайджанского диалога. Стороны планируют и в дальнейшем укреплять контакты и продолжать совместные проекты в сфере безопасности.