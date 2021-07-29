Прямой эфир

Александр Вольфович встретился с послом Азербайджана. Стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности

29 июля 2021 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июля состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в нашей стране Латифом Гандиловым.

Александр Вольфович встретился с послом Азербайджана. Стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности-1

На встрече комплексно обсудили итоги многолетнего межгосударственного взаимодействия в различных сферах, а также результаты двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности двух стран. Госсекретарь Совбеза поблагодарил дипломата за большой личный вклад в развитие стратегического партнерства и активное участие в продвижении взаимовыгодного белорусско-азербайджанского диалога. Стороны планируют и в дальнейшем укреплять контакты и продолжать совместные проекты в сфере безопасности.

# Беларусь-Азербайджан # Александр Вольфович # Латиф Гандилов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Гигин: президент Паксас был отстранён от власти по сфабрикованным обвинениям
27 июля 2021 14:24

Вадим Гигин: президент Паксас был отстранён от власти по сфабрикованным обвинениям

Сергей Лебедев на заседании представителей СНГ: давление, которое мы испытываем, требует согласованного ответа
27 июля 2021 10:48

Сергей Лебедев на заседании представителей СНГ: давление, которое мы испытываем, требует согласованного ответа

Посол Азербайджана в Беларуси: мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь
26 июля 2021 14:25

Посол Азербайджана в Беларуси: мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь