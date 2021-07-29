Посол Азербайджана: мы не только близкие, дружественные страны, но и стратегические партнёры

Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан планируют и впредь развивать межпарламентские связи. Об этом 29 июля говорили на встрече председателя Палаты представителей и посла Азербайджанской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латиф Гандилов завершает свою дипмиссию в нашей стране. Сегодня дипломат отметил, что считает неприемлемым вмешательство во внутренние дела Беларуси. Он также заверил, что руководство и народ Азербайджана всегда поддерживали и будут поддерживать миролюбивую и дружественную позицию нашей страны.

Что касается деловых отношений, Минск и Баку видят большие перспективы в развитии торгово-экономического партнерства. Это касается поставок продовольствия и совместных промышленных проектов. Кроме того, стороны считают, что далеко не весь потенциал задействован в сферах здравоохранения, образования и культуры.