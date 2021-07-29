Посол Азербайджана: мы не только близкие, дружественные страны, но и стратегические партнёры

Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан планируют и впредь развивать межпарламентские связи. Об этом 29 июля говорили на встрече председателя Палаты представителей и посла Азербайджанской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан планируют и впредь развивать межпарламентские связи. Об этом 29 июля говорили на встрече председателя Палаты представителей и посла Азербайджанской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Латиф Гандилов завершает свою дипмиссию в нашей стране. Сегодня дипломат отметил, что считает неприемлемым вмешательство во внутренние дела Беларуси. Он также заверил, что руководство и народ Азербайджана всегда поддерживали и будут поддерживать миролюбивую и дружественную позицию нашей страны.
Что касается деловых отношений, Минск и Баку видят большие перспективы в развитии торгово-экономического партнерства. Это касается поставок продовольствия и совместных промышленных проектов. Кроме того, стороны считают, что далеко не весь потенциал задействован в сферах здравоохранения, образования и культуры.
Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:
Наши отношения опираются на очень твердый фундамент. В течение последних 30 лет независимости они очень сильно укрепились. Конечно же, основными здесь являются наши президенты, их личные отношения. Основываясь на эти личные отношения, отношения между нашими государствами стали на очень высоком уровне. Мы не только близкие, дружественные страны, но и стратегические партнеры. И поэтому наши отношения сегодня твердо соответствуют этому определению – стратегическое партнерство.
В ближайшее время в Минске ждут нового посла Азербайджана. Интересы страны будет представлять Ульви Вагиф.