Светлана Горваль: мы планируем принять закон о саморегулируемых организациях, он абсолютно новый для нашей страны

Новости Беларуси. Депутаты рассказали о повестке осенней сессии. 18 законопроектов и декрет Президента предложены к рассмотрению в Овальном зале в новом сезоне. Большинство из них планируется заслушать во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, специальная комиссия займется проектом нового Кодекса об образовании, где учтут наработки парламентских слушаний и вопросы, которые еще только предстоит обсудить на августовском педсовете. Также депутаты планируют завершить работу над законопроектом о госслужбе, чтобы снять все спорные моменты. Корректировке подлежит и Гражданский кодекс. Кроме того, законопроекты, которые находятся в Палате представителей больше года, возьмут на особый контроль. Среди них – «О туризме», «О правах инвалидов и социальной интеграции» и «О дорожном движении».

Светлана Горваль, представитель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В нашей комиссии находятся два законопроекта – это закон об инвестициях и о саморегулируемых организациях. Они уже приняты в первом чтении, сейчас ведется активная работа по доработке этих документов. И мы планируем принять их на осенней сессии. Если остановиться на законе о саморегулируемых организациях, это абсолютно новый закон для нашей страны. Чем обусловлено принятие этого закона, его разработка? Уже есть мировой опыт. И во многих странах создание саморегулируемых организаций обеспечивает мощную движущую силу экономического роста. ​Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств