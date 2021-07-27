Вадим Гигин: президент Паксас был отстранён от власти по сфабрикованным обвинениям

Новости Беларуси. Есть определенный сговор литовских элит не допустить политиков с альтернативной точкой зрения к активной государственной деятельности. Об этом заявил политолог Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» и «СБ ТВ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, своими действиями власть Литвы только еще больше вызывает сомнения в адекватности. Это касается ситуации в Руднинкае. Ранее Гигин отметил, что легитимность нынешних литовских властей сомнительна после госпереворота 2004 года. Он считает, что экс-президент Литвы Роландас Паксас был незаконно отстранен от власти. Этим воспользовалась группа политиков, которая де-факто узурпировала власть во главе с Валдасом Адамкусом. Реакция литовской общественности не заставила себя ждать: портал DELFI обвинил политолога во лжи. Однако 27 июля аналитик дал развернутый комментарий.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог:

Когда отстраняют главу государства, его свергают с должности. Да, за это голосует парламент, другая ветвь власти, и Конституционный суд поддержит. А затем все судебные инстанции постановляют, что те преступления, в которых его обвиняют, их не было – нет состава преступления. О чем это говорит? Что обвинение сфабриковано. Следовательно, президент Паксас был отстранен от власти с высшего поста Литовской Республики по сфабрикованным обвинениям. Это что такое? Это не переворот? Или все хотят, чтобы переворот был с танками, с десантниками на улицах. Перевороты бывают разные. Здесь был такой. И самое главное – в публикации DELFI опущена вся судебная история Паксаса. 13 декабря 2005 года Верховный суд Литвы оправдал его по большинству обвинений, предъявленных в 2003 году.