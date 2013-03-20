20 марта Борис Батура решил вопрос граждан, в новостройки которых больше года не проводили электричество, воду и тепло

Новости Минской области. Конкретный ответ. Борис Батура провел прием граждан в Миноблисполкоме. Около двух десятков человек пришли со своими вопросами к губернатору. Строительство жилья, ремонт дорог, благоустройство, газификация, водоснабжение - среди основных.

Завершение строительства жилого комплекса для тренеров и спортсменов в поселке Колодищи уже два года волнует людей. Две девятиэтажки должны были сдать еще в декабре 2011 года, но по сегодняшний день новоселье так и не удается отпраздновать. Все сроки по электроснабжения, подачи воды и тепла давно нарушены. Некоторые документы целый год не могли быть согласованы.

Борис Батура такие бюрократические проволочки не понял. И вынес свой вердикт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Вы обязаны подать электроэнергию на этот дом. А чего ты пришел ко мне и говоришь, что дом готов, а ты в августе дашь электроэнергию? Месяц вам срок. По временной, потом переходите на постоянную – не мое дело. Месяц!

Людмила Рыбко, жительница Минска:

Передача документов между структурами происходила целый год. Наверное, территория Минска настолько велика, что добраться туда можно только через год. Меня устраивает этот вопрос, если электроэнергия будет проведена через месяц. Мы наконец-то сможем получить ключи от наших квартир. Если это будет решено – мы довольны ответом.