Из-за забастовки служащих компании «Люфтганза» отменено свыше 500 рейсов, в том числе «Минск – Франкфурт»

Новости Германии. Забастовку объявили служащие компании «Люфтганза». Отменено свыше 500 рейсов, среди них рейс «Минск – Франкфурт». Самолет должен был вылететь из Беларуси в 7.00. По имеющимся данным, забастовка в большей степени затронет аэропорты Гамбурга и Франкфурта.

В последнее время компания «Люфтганза» столкнулась с рядом проблем. В частности, с ростом цен на топливо и все возрастающей конкуренцией на рынке авиаперевозок. Руководство, чтобы спасти компанию, приняло решение заморозить заработные платы своих сотрудников, что вызвало волну протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.