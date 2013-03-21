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Из-за забастовки служащих компании «Люфтганза» отменено свыше 500 рейсов, в том числе «Минск – Франкфурт»

21 марта 2013 06:23
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Новости Германии. Забастовку объявили служащие компании «Люфтганза». Отменено свыше 500 рейсов, среди них рейс «Минск – Франкфурт». Самолет должен был вылететь из Беларуси в 7.00. По имеющимся данным, забастовка в большей степени затронет аэропорты Гамбурга и Франкфурта.

В последнее время компания «Люфтганза» столкнулась с рядом проблем. В частности, с ростом цен на топливо и все возрастающей конкуренцией на рынке авиаперевозок. Руководство, чтобы спасти компанию, приняло решение заморозить заработные платы своих сотрудников, что вызвало волну протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Акции протеста

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