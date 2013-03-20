Умер президент Бангладеш Зиллур Рахман

Новости Бангладеш. Во время прохождения лечения 20 марта на 85 году жизни скончался президент Народной Республики Бангладеш Зиллур Рахман.

Один из лидеров борьбы за независимость своей родины, политик и ученый Зиллур Рахман многие годы оставался символом прогрессивных сил южно-азиатского государства. Он последовательно выступал за поиск компромиссов, призывал политических сторонников и оппонентов отказываться от радикализма во имя общего будущего страны.

В настоящий момент обязанности президента Бангладеш в связи со смертью Зиллура Рахмана временно переданы спикеру парламента Абдуле Хамиду.

В связи со смертью президента Бангладеш Зиллура Рахмана соболезнования спикеру Национальной Ассамблеи этой страны Абдуле Хамиду направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.