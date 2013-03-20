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Умер президент Бангладеш Зиллур Рахман

20 марта 2013 17:12
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Новости Бангладеш. Во время прохождения лечения 20 марта на 85 году жизни скончался президент Народной Республики Бангладеш Зиллур Рахман.

Один из лидеров борьбы за независимость своей родины, политик и ученый Зиллур Рахман многие годы оставался символом прогрессивных сил южно-азиатского государства. Он последовательно выступал за поиск компромиссов, призывал политических сторонников и оппонентов отказываться от радикализма во имя общего будущего страны.

В настоящий момент обязанности президента Бангладеш в связи со смертью Зиллура Рахмана временно переданы спикеру парламента Абдуле Хамиду.

В связи со смертью президента Бангладеш Зиллура Рахмана соболезнования спикеру Национальной Ассамблеи этой страны Абдуле Хамиду направил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Некролог

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