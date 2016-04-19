Белорусская АЭС: в приоритете безопасность – Александр Лукашенко встретился с гендиректором МАГАТЭ

Новости Беларуси. Безопасность – главный приоритет при строительстве Белорусской АЭС. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 19 апреля на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано.

Глава государства подчеркнул, что огромное внимание Беларусь уделяет подготовке профессионального персонала для обслуживания атомной электростанции. В Беларуси создан современный учебно-тренировочный центр, где собраны лучшие специалисты со всего мира. Наша страна готова и далее в теснейшем контакте работать с МАГАТЭ, выполняя все рекомендации организации. Президент также в целом выразил удовлетворенность уровнем сотрудничества с агентством и лично с гендиректором Юкия Амано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы строим свою атомную станцию. И я бы был очень заинтересован, чтобы вы лично побывали на стройке и убедились в тех приоритетах, которые мы преследуем при строительстве атомной электростанции. Но это прежде всего безопасность атомной станции. Вы знаете уровень безопасности подобных станций. Все страны, которые имеют технологии по строительству атомных станций, сделали соответствующие выводы не только по результатам чернобыльской катастрофы, но и в связи с катастрофой на атомной станции «Фукусима» на вашей родине. Поэтому мы придерживаемся этого приоритета прежде всего при строительстве атомной станции. Вы знаете нашу крайнюю заинтересованность в том, чтобы на этой станции работали классные специалисты. Мы немало сделали для этого, мы их обучали, собирали со всех концов мира, можно сказать, мы создали очень современный учебно-тренировочный центр на этой атомной станции. И мы готовы работать с вашей организацией так же, как мы и работали до сегодня. Мы в теснейшем контакте с МАГАТЭ, мы выполняем все ваши рекомендации, и должен вам сказать, что если у вас будут какие-то замечания в ходе строительства новой атомной станции, мы непременно будем им следовать. Вы знаете наше отношение к ядерным материалам. Мы будем делать все для того, чтобы была полная защищенность ядерных материалов. Мы будем делать все для того, чтобы даже в голову кому-то не пришло, что можно завладеть подобными ядерными материалами в целях некой террористический направленности и так далее. Вы знаете, что мир сегодня в этом направлении весьма не спокойен, поэтому мы уделяем серьезное внимание этим вопросам.

В свою очередь Юкия Амано отметил, что Беларусь является ценным партнером для МАГАТЭ. Гендиректор агентства сделал акцент на высокий уровень технического взаимодействия в процессе возведения БелАЭС.

В предыдущий раз Юкия Амано посещал Беларусь в 2012 году, когда строительство атомной станции еще не началось. За это время на площадке в Островце многое изменилось. И гендиректор МАГАТЭ отметил прогресс в развитии белорусского мирного атома.

Юкия Амано, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ):

Я очень хотел бы вновь посетить вашу страну, чтобы посмотреть за прогрессом, который произошел в вашей стране на протяжении последних четырех лет. Беларусь является ценным партнером для МАГАТЭ. Между агентством и вашей страной существует важное техническое сотрудничество, особенно что касается непосредственно сооружения атомной станции. В то время, когда вы занимаетесь строительством этого очень важного для страны объекта, отрадно то, что вы находитесь в тесном контакте с МАГАТЭ.