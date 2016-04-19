Новости Беларуси. Белорусские военные участвуют в учении ОДКБ в Таджикистане. В них задействованы подразделения разведки. Всего около полутора тысяч военнослужащих, а также авиация. Масштабные маневры такой направленности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности проходят впервые.

Бойцам из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Таджикистана предстоит провести разведку в горах, а также отработать совместные действия по захвату и уничтожению объектов условного противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Это первые такие учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Они проводятся по решению Совета министров обороны. Связано это с необходимостью отработки системы разведки, выявления, поиска различных диверсионных, террористических групп, которые могут проникать на территорию наших государств, и их уничтожение. Главные задачи, которые мы ставим, это отработка вопросов управления средствами разведки разных государств-членов ОДКБ, а также получение спецподразделениями военной разведки навыка для совместных действий.