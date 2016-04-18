Гендиректор МАГАТЭ: Визит в Беларусь станет новой отправной точкой в сотрудничестве сторон

Новости Беларуси. У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии. Во внешнеполитическом ведомстве 18 апреля обсуждали детали отношений с МАГАТЭ. Это одна из самых авторитетных международных организаций в сфере ядерной безопасности.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Программа этого визита позволит вам получить информацию из первых уст о нашем развитии в сфере атомной энергетики. Мы готовы обсуждать все вопросы, которые могут возникнуть у вас в ходе визита.

Юкия Амано, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии:

Я уже посещал Беларусь в 2012 году, очень много узнал о состоянии дел в вашей атомной энергетике. Сейчас я снова в Минске и смогу изучить прогресс и те изменения, которые произошли за 4 года. И думаю, что мой визит станет новой отправной точкой в сотрудничестве между Беларусью и МАГАТЭ.

Планируется, что Юкио Амано примет участие в открытии выставки «Атомэкспо» в Минске и посетит строительную площадку БелАЭС в Островце.

Беларусь – одна из стран-учредителей МАГАТЭ. Наша республика участвует во всех международных конвенциях, заключенных под эгидой организации. Приоритеты взаимодействия между Беларусью и агентством – это развитие национальной ядерной энергетической инфраструктуры, а также охрана здоровья и реабилитация районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.