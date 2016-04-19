Александр Лукашенко встретился с генсекретарем Международного союза электросвязи: сотрудничество продолжится

Новости Беларуси. Беларусь продолжит активное сотрудничество с Международным союзом электросвязи. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем этой организации Хоулинем Чжао.

Информатизация – фундамент для современной экономики. Наша страна в последнее время значительно продвинулась на этом пути. В рейтинге МСЭ Беларусь занимает 36 место среди 193 стран-участниц организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, темпы развития в этой сфере в Беларуси замедлять не собираются. В планах на будущее – создание электронного правительства, развитие широкополосного доступа в Интернет, переход к цифровой экономике.