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Александр Лукашенко встретился с генсекретарем Международного союза электросвязи: сотрудничество продолжится

19 апреля 2016 10:45
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит активное сотрудничество с Международным союзом электросвязи. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем этой организации Хоулинем Чжао.

Информатизация – фундамент для современной экономики. Наша страна в последнее время значительно продвинулась на этом пути. В рейтинге МСЭ Беларусь занимает 36 место среди 193 стран-участниц организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, темпы развития в этой сфере в Беларуси замедлять не собираются. В планах на будущее – создание электронного правительства, развитие широкополосного доступа в Интернет, переход к цифровой экономике.

# Александр Лукашенко # Электроснабжение

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