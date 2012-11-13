Белорус передавал государственную информацию иностранной разведке

Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности Беларуси пресёк противоправную деятельность гражданина нашей страны, занимавшегося сбором и передачей информации политического и экономического характера по заданию иностранной разведки. Он задержан сотрудниками КГБ в момент закладки тайника с интересующими зарубежные спецслужбы сведениями.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Измена государству в форме проведения агентурной деятельности». В настоящее время проводится оперативно-розыскные и следственные мероприятия, нацеленные на установление иных возможных фактов его противоправной деятельности.