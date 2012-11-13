Прямой эфир

Белорус передавал государственную информацию иностранной разведке

13 ноября 2012 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности Беларуси пресёк противоправную деятельность гражданина нашей страны, занимавшегося сбором и передачей информации политического и экономического характера по заданию иностранной разведки. Он задержан сотрудниками КГБ в момент закладки тайника с интересующими зарубежные спецслужбы сведениями.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Измена государству в форме проведения агентурной деятельности». В настоящее время проводится оперативно-розыскные и следственные мероприятия, нацеленные на установление иных возможных фактов его противоправной деятельности.

 
# КГБ Беларуси # Александр Антонович # Криминал # КГБ Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
13 ноября 2012 13:33

Александр Лукашенко требует развивать белорусскую армию в соответствии с современными вызовами

13 ноября 2012 13:25

Куба благодарна Беларуси за поддержку резолюции ООН о прекращении блокады США против Острова Свободы

13 ноября 2012 06:36

Жители более 20 штатов хотят отделиться от США. В Техасе проголосовало уже более 25 тысяч человек