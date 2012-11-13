Новости Кубы. Куба благодарна Беларуси за поддержку резолюции ООН о прекращении блокады США против Острова Свободы. Об этом сообщил в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в нашей стране Альфредо Ньевес Портуондо. В течение 20 лет на всех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН делегация Беларуси выступала в поддержку кубинской резолюции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат рассказал, насколько большие потери несет кубинская экономика из-за блокады, введенной США и длящейся уже более 50 лет.

13 ноября Генассамблея ООН рассмотрит очередную резолюцию. Голосование пройдет в 21 раз. В прошлом году в поддержку кубинской резолюции выступили 186 стран и только два государства (США и Израиль) высказались против.

Альфредо Ньевес Портуондо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Республике Беларусь:

Сегодня, когда в ООН ожидается блокада сначала против Кубы, когда мы все получаем поддержку, солидарность с разными странами, с Беларусью, я скажу, что если бы не было блокады, наша торговля, отношения, экономическое сотрудничество были бы еще больше. Благодарю за то, что Беларусь помогала, помогает и поддерживает Кубу, что поддерживает нашу борьбу против блокады.