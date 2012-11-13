Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко требует развивать белорусскую армию в соответствии с современными вызовами. 13 ноября глава государства принял с докладом министра обороны Юрия Жадобина. Речь на встрече шла о результатах очередного учебного года в Вооруженных Силах, основных мероприятиях оперативной и боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту доложено о состоянии техники и вооружения, а также о выполнении его поручений по повышению денежного довольствия личного состава, решению жилищных вопросов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договаривались о том, что нам надо еще раз посмотреть на нашу армию и принять решение в направлении ее, может быть, не модернизации, а совершенствования, чтобы мы не пошли не тем путем (потому что это большие затраты), а создавали армию соответственно тем вызовам, которые сегодня существуют. К примеру, зачем нам содержать или закупать старые вооружения, если в современной войне они не могут быть применены. То же самое могу сказать и по численности, и по персоналиям, и по структуре Вооруженных Сил. Это очень важно. Поэтому мы приняли решение, что соберутся умные люди, у нас их достаточно в армии, и с учетом последних событий в разных регионах мира мы еще раз посмотрим на наши Вооруженные Силы. Это главный вопрос.

Я очень хочу, чтобы Вы сегодня меня проинформировали, времени прошло достаточно, как наводится порядок в гарнизонах и частях. Мы договаривались о том, что мы знаем, какие гарнизоны и части нам будут нужны, и мы там должны навести приличный порядок по хранению техники, по расквартированию личного состава и так далее. Это тоже очень важный вопрос. Знаю, что Вы над ним работали. Как обстоят сейчас дела, какие работы еще остались?

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Глава государства в целом положительно оценил действия Министерства обороны в прошедшем учебном году и поставил ряд задач по вопросам совершенствования деятельности военных организаций государств.

Мы в этом году уже сдали четыре дома, и в высокой степени готовности находятся еще пять домов, два из которых будут сданы в этом году. Остальные – в первом полугодии следующего года. Имеется в виду строительство служебного жилья. Кроме того, было построено и введено в строй восемь кооперативов. И до конца года ожидается введение еще 11.