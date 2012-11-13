Жители более 20 штатов хотят отделиться от США. В Техасе проголосовало уже более 25 тысяч человек

Новости США. Жители более 20 штатов хотят отделиться от страны. По количеству подписей пока лидирует Техас. Он уже «перешагнул» порог в 25 тысяч голосов, после которого Белый дом должен дать официальный ответ на петицию. Техасцы жалуются, в частности, на «вопиющие нарушения» их прав.

Большинство прошений поданы жителями штатов, отдавших голоса республиканцу Митту Ромни, в итоге проигравшему недавно прошедшие выборы президента.

В последний раз несколько штатов вышли из состава союза в конце XIX века. Вслед за этим началась Гражданская война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.