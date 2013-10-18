«Белая Русь»: Молодёжь в построении сильного и суверенного государства должна играть ключевую роль

Новости Беларуси. Молодёжь в построении сильного и суверенного государства должна играть ключевую роль. Об этом 18 октября шла речь в Борисове, где собрались представители общественной организации «Белая Русь». Председатель объединения Александр Радьков также отметил, что особое внимание следует уделять индивидуальной работе с людьми.

К слову, в организации работают общественные приёмные, куда всё чаще со своими идеями обращаются белорусы, среди которых немало и молодых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:

Наряду с такими мощными идеологическими задачами, как поиск формулировки нужной национальной идеи, есть ещё проблема, к примеру, социальных лифтов. Вот мы видим актив, ту же молодёжь. Она вчера была на коллоквиуме. Она же яркая, красивая, она достойная. Но надо так продумать, чтобы она могла себя реализовать. Кстати, и в профессии, и в деле.

У нас вчера, кстати, тоже было обсуждение: а кто вот пойдёт в учителя, а кто пойдёт в воспитатели? И Президент говорит, что тут надо не только зарплатой. Надо искать людей, которые склонны к этому, которые без этого жить не могут.