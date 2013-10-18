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Всеобщая забастовка в Италии: на работу не вышли работники банков, аптек, магазинов, транспортники

18 октября 2013 12:54
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Новости Беларуси. Италию охватила всеобщая забастовка. Единым фронтом против финансовой политики правительства выступили госслужащие. На работу не вышли работники банков, аптек, магазинов. Стачку поддержали и транспортники. Практически по всей стране не ходят автобусы. Закрыто метро. Пассажиры готовятся к задержке авиарейсов и изменениям в движении железнодорожного и морского транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем Рим застыл в ожидании беспорядков. В столице приняты беспрецедентные меры безопасности. Так уже проходят акции протеста. Вечером на одном из центральных стадионов состоится футбольный матч, после которого ожидаются массовые столкновения и погромы. На выходных во многих городах страны также запланированы массовые демонстрации.

# Забастовка

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