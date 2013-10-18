Всеобщая забастовка в Италии: на работу не вышли работники банков, аптек, магазинов, транспортники

Новости Беларуси. Италию охватила всеобщая забастовка. Единым фронтом против финансовой политики правительства выступили госслужащие. На работу не вышли работники банков, аптек, магазинов. Стачку поддержали и транспортники. Практически по всей стране не ходят автобусы. Закрыто метро. Пассажиры готовятся к задержке авиарейсов и изменениям в движении железнодорожного и морского транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем Рим застыл в ожидании беспорядков. В столице приняты беспрецедентные меры безопасности. Так уже проходят акции протеста. Вечером на одном из центральных стадионов состоится футбольный матч, после которого ожидаются массовые столкновения и погромы. На выходных во многих городах страны также запланированы массовые демонстрации.