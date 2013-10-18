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Проект «дорожной карты» белорусско-китайского сотрудничества подготовили в Правительстве

18 октября 2013 10:25
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Новости Беларуси. Проект «дорожной карты» белорусско-китайского сотрудничества подготовили в Правительстве. Об этом 18 октября заявил журналистам вице-премьер Беларуси Анатолий Тозик.

Программа взаимодействия двух стран разработана до 2020 года и включает в себя более 150 конкретных проектов по различным сферам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «дорожной карты» двустороннего сотрудничества предложил разработать Президент во время визита в Поднебесную в июле 2013 года. Александр Лукашенко поручил выполнить эту задачу до конца 2013.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Сейчас эту карту мы передали, или программу, на рассмотрение китайской стороне. В понедельник в Пекине состоится XIV заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где мы обменяемся мнениями в отношении содержания этой карты. Планируем подписать ее во время ближайшего визита премьер-министра нашей страны в Китай.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Анатолий Тозик

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