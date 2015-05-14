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Беларусь вступила в Болонский процесс: белорусские студенты смогут учиться в ведущих вузах Европы

14 мая 2015 17:35
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Новости Беларуси. Беларусь вступила в Болонский процесс. Такое решение приняли министры образования стран общеевропейского пространства 14 мая в Армении во время саммита руководителей профильных ведомств.

Болонский комитет признал успехи в развитии национальной системы образования нашей страны. Это позволит белорусским студентам учиться в ведущих вузах Европы.

Болонский процесс – это сближения и гармонизации систем образования стран европейского континента. Его цель – сделать сферу конкурентоспособной и привлекательной, а также создать возможность для мобильности студентов и их дальнейшего трудоустройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам:
Принятие нас в этот процесс еще раз подтверждает, что наша система образования жизнеспособна, конкурентоспособна, она способна интегрироваться в другие системы образования, в том числе ведущих европейских вузов. Участие в этом процессе дает нам возможность нам, студентам, преподавателям более широкого доступа к новым технологиям, к новым системам обучения. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Евросоюз

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