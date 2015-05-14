Новости Беларуси. 14 мая в Минске заседает подгруппа по экономике контактной группы по Украине. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Во встрече принимают участие представители Украины, России, а также самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Координирует работу подгруппы представитель ОБСЕ Томас Мироу.

Планируется, что основной повесткой дня станет вопрос возобновления работы банковской системы и системы социальных выплат на Донбассе.

Мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме. Если встреча пройдет успешно, то в ближайшее время соберутся подгруппы по политическому урегулированию конфликта, а также по безопасности и гуманитарным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.