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14 мая в Минске заседает подгруппа по экономике контактной группы по Украине

14 мая 2015 10:35
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Новости Беларуси. 14 мая в Минске заседает подгруппа по экономике контактной группы по Украине. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Во встрече принимают участие представители Украины, России, а также самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Координирует работу подгруппы представитель ОБСЕ Томас Мироу.

Планируется, что основной повесткой дня станет вопрос возобновления работы банковской системы и системы социальных выплат на Донбассе.

Мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме. Если встреча пройдет успешно, то в ближайшее время соберутся подгруппы по политическому урегулированию конфликта, а также по безопасности и гуманитарным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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