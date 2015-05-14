Лидия Ермошина назвала 15 ноября наиболее вероятной датой проведения выборов президента Беларуси

Новости Беларуси. Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина назвала 15 ноября наиболее вероятной датой проведения выборов президента страны. Окончательная дата будет объявлена в середине августа.

14 мая на заседании ЦИК обсудили вопросы предстоящей кампании. Для выборов готовят два учебника для территориальных участковых комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на выборах будут работать 155 территориальных избирательных комиссий. Они создаются не позднее, чем за 80 дней до выборов. Срок их полномочия истекает после опубликования итогов избирательной кампании.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В 2010 году были несколько иные правила проведения выборов. Так, по крайней мере, было государственное финансирование предвыборных агитационных кампаний кандидатов в президенты. Они будут проводить агитацию только на то, что соберут сами. Но зато им увеличили возможности личных финансовых фондов с трех тысяч базовых величин до девяти тысяч базовых величин. Предоставили возможность создавать фонды не с момента регистрации их кандидатами в президенты, а с момента, как они зарегистрируют инициативную группу.

О том, как идет подготовка к предстоящим президентским выборам, докладывали не только члены ЦИК, но и представители регионов. В центре внимания – вопросы создания новых избирательных участков, прозрачные урны и подготовка информационных материалов. В целом, обсуждали технические моменты.

Но, как отметила Лидия Ермошина, следующее заседание ЦИК, которое проведут в середине августа, будет более напряженным. Что касается международных наблюдателей, то в Беларусь ожидают прибытия экспертов из СНГ, ОБСЕ и других международных организаций.