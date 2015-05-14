Белорусские десантники отправились в Таджикистан для участия в совместных учениях государств-членов ОДКБ

Новости Беларуси. Белорусские десантники отправились в Таджикистан. Спецподразделению из Витебска предстоит принять участие в проверке боеготовности воинских контингентов Коллективных Сил оперативного реагирования государств-членов ОДКБ.

Всего от Вооруженных Сил нашей страны в совместных учениях будет задействовано около 100 военнослужащих и 15 единиц техники.

Внезапная проверка боеготовности КСОР ОДКБ началась в минувший вторник. В ней принимают участие военнослужащие Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кузьменков, начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь:

От Республики Беларусь в коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ входит 103-я отдельная гвардейская мобильная бригада. От этой бригады выделена в рамках данной проверки усиленная отдельная мобильная рота. Думаю, что белорусские военнослужащие с честью выполнят те задачи, которые им предстоят в рамках данной проверки.