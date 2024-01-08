Сергей Алейник находится с официальным визитом в Саудовской Аравии
Мировые тренды подтверждают правильность выбора многовекторного формата взаимодействия нашей страны с внешним миром. Производство, экспорт и инвестиции – нет разницы во времени или подходах к взаимодействию между Минском и Эр-Риядом. Экономики Беларуси и Саудовской Аравии являются взаимодополняющими даже на расстоянии в 5 тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С официальным визитом в Королевстве – делегация, которую возглавляет министр иностранных дел. Ключевой пункт программы – полноформатные переговоры. Проходит ряд встреч в ведомствах и с представителями деловых кругов. Это государство на Аравийском полуострове – лидер добычи нефти, колыбель глобальной религии.
Обсуждаются актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки. Акцент, кроме торгово-экономических отношений, на укреплении политических связей, дальнейшем развитии договорно-правовой базы. Отдельными темами анонсированы продовольственная безопасность и ситуация в регионе и на планете в целом. Активизация торговли и расширение контактов – наш интерес в дружественной стране.