Беларусь входит в десятку лидеров по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий - генсекретарь МСЭ

Новости Беларуси. Беларусь готова продолжить активное сотрудничество с Международным союзом электросвязи. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем этой организации Хоулинем Чжао.

Наша страна в последнее время значительно продвинулась на пути информатизации. Как подтверждение – 36 место в рейтинге МСЭ среди 193 стран-участниц организации.

Как отметил Александр Лукашенко, темпы развития этой сферы в Беларуси замедлять не собираются. В планах – внедрение информационно-коммуникационных технологий в самых разных областях: от торговли и медиа до промышленности и сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь в сфере, которой вы занимаетесь, сделала немало. Государственная наша компания «Белтелеком» реализовала проект IP-телевидения – ZALA. Уровень проникновения, как у вас принято говорить, Интернета в Беларуси под 70%. У нас заработала система связи четвертого поколения. И наконец мы недавно запустили свой спутник связи, это расширит наши возможности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Мы поставили перед собой очень амбициозные задачи, особенно в плане доступа сети и развития сети широкополосного Интернета. Мы в плане дебюрократизации страны уже не первый год занимаемся проектом так называемого электронного Правительства. Мы поставили задачу перехода к цифровой экономике, основанной на информатизации всех сфер жизни человека, нашего общества, и других задач, которые мы думаем решить в ближайшее время. При этом хочу сказать, что мы с вами сотрудничаем и готовы более эффективно сотрудничать в плане развития новых стандартов связи, мы готовы вести борьбу, что и делаем, против серого трафика, и немало уже сделали. Словом, вопросов, которые мы сейчас решаем, немало. Но это будущее, будущее нашей страны, экономики, это будущее всего мира.

Международный союз электросвязи – одна из старейших организаций в системе ООН. Беларусь вошла в объединение еще в 1947 году. Как отметил генеральный секретарь союза, успешное внедрение ИКТ в республике – результат активной работы государства и создания благоприятного инвестиционного климата.

Хоулинь Чжао также подчеркнул, что Беларусь может поделиться успешным опытом с другими государствами. Поэтому заинтересован в участии нашей страны в специализированных международных выставках и форумах.

Хоулинь Чжао, генеральный секретарь Международного союза электросвязи:

Среди 193 стран-участниц Союза Беларусь занимает 36 место. Позиция Беларуси в этом списке выше, чем у Китая, России и США. В нашей организации есть план развития телекоммуникаций. Он предусматривает достижение определенных показателей к 2020 году. В Беларуси вы выполняете задачи еще в 2015 году. Ваша страна входит в десятку наиболее активных и быстроразвивающихся государств в сфере информационно-коммуникационных технологий.